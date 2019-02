Descoperire uimitoare despre corpul feminin Forma sistemului reproducator al femeii permite doar spermatozoizilor puternici sa ajunga la ovul pentru a-l fecunda, sugereaza un nou studiu. Oamenii de știința au descoperit ca organul genital feminin este configurat in așa mod incat „inotatorii” slabi sa nu mai ajunga la destinație. Cercetatorii au folosit modele la scara mica și au facut simulari pe... Read More Post-ul Descoperire uimitoare despre corpul feminin apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au identificat o noua deosebire intre creierul celor doua sexe: modificarile permanente ce apar in creier o data cu inaintarea in varsta sunt, se pare, mai lente la femei decat la barbați. Cercetatorii inca studiaza daca aceste diferențe cognitive dintre barbați și femei sunt create…

- 'Este in mod general acceptat ca ursii panda gigant s-au hranit exclusiv cu bambus in urma cu 2 milioane de ani, dar rezultatele noastre demonstreaza contrariul', a explicat Fuwen Wei, de la Academia Chineza de Stiinte, autorul studiului publicat in revista Current Biology. Pentru realizarea cercetarii,…

- Ritmul topirii gheții de pe Groenlanda este de patru ori mai mare decat in 2003, potrivit unui studiu. Oamenii de știința au descoperit ca cele mai mari pierderi ale gheții au fost inregistrate in regiunea de sud-vest a insulei, care nu conține aproape deloc ghețari, unde din ghetari se desprind aisberguri…

- Oamenii fericiți au 17 fețe. Este concluzia cercetatorilor care au descoperit ca ființa umana este capabila sa-și exprime fericirea in 17 moduri, mai mult decat oricare alta emoție. Doar 3 expresii faciale transmis cu succes furia, patru arata surprinderea iar cinci arata tristețe și furie. Cercetatorii…

- Cercetatorii de la Universitatea Pittsburgh, SUA, au facut recent un studiu care arata ca este mai benefic pentru organism sa ajutam o alta persoana decat sa facem ceva pentru noi inșine. Studiul a fost...

- Cercetatorii spun ca stereotipurile legate de gen din jurul negocierilor privind salarizarea sunt “false” in ciuda angajatorilor care le susțin. In ciuda angajatorilor care pretind ca lucrurile ar sta altfel, cercetarile noi au dezvaluit ca femeile sunt la fel de bune ca barbații la negocierile salariale.…

- Cercetatorii britanici au descoperit ca la persoanele care dețin grasimi corporale suplimentare, in special in jurul taliei, exista o scadere a volumului creierului. Descoperirea oamenilor de știința de la Universitatea Loughborough și University College London indica o posibila asociere intre greutatea…

- Albinele contribuie la polenizarea a 90% din principalele culturi agricole din lume, insa in ultimii ani, aceste pretioase vietuitoare au fost decimate de "sindromul colapsului coloniilor de albine", o maladie misterioasa. Au fost acuzati acarienii, pesticidele, virusurile si ciupercile, dar si combinatii…