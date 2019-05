Stiri pe aceeasi tema

- Trupurile nesuflețite ale unor doua femei au fost descoperite intr-un congelator. Polițiștii au facut cercetari la fața locului, intr-o casa din estul Londrei, care ar aparține unui infractor...

- Un copil de doar 2 ani a murit azi, in jurul orei 13.00, dupa ce s-a inecat cu paste. Tragedia a avut loc la Valenii de Munte, in județul Prahova. Cea care a sunat la 112 si a cerut ajutor a fost mama copilului in varsta de 2 ani, a notat mediafax. Medicii de la ambulanta nu au mai putut face nimic…

- Politistii din Cimpeni au emis un ordin de protectie provizoriu fata de un barbat care si-a agresat concubina si pe mama acesteia. Politia reaminteste faptul ca nerespectarea oricareia dintre masurile dispuse prin ordinul de protectie provizoriu constituie infracțiune. Miercuri, 20 martie 2019, in urma…

- La data de 16 februarie a.c., un barbat, de 74 ani, din Nasaud a sesizat Politia despre faptul ca in timp ce era doar sotia sa acasa, au venit persoane necunoscute care s-au recomandat a fi cosari si care i-ar fi sustras suma de 1200 lei din buzunarul unei haine aflata intr-una dintre incaperile locuintei.…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, angajat la o fabrica din municipiul Barlad, județul Vaslui, a murit, luni, dupa ce a cazut intr-o groapa tehnologica. Politistii si inspectorii de munca au deschis anchete, informeaza Mediafax.Citește și: Inca patru persoane AU MURIT de gripa: in total sunt…

- Sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, din orașul Targu-Jiu, a fost spart in noaptea de duminica spre luni. Hotii au intrat in sediu pe o fereastra din spatele cladirii, pe care au spart-o, polițiștii deschizand o ancheta in acest caz. Inspectorul șef al ITM Gorj, George Romanescu, a declarat…

- Politistii mureseni au deschis o ancheta pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, dupa ce o femeie din localitatea Balda a fost gasita moarta, marti dimineata, intr-un parau, informeaza agerpres.ro. Potrivit IPJ Mures, Politia orasului Sarmasu a fost sesizata prin numarul de urgenta…