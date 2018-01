Stiri pe aceeasi tema

- Copil nou-nascut gasit mort in toaleta unui avion din Indonezia dupa ce aeronava a aterizat și pasagerii au coborat. Poliția indoneziana a reținut duminica o femeie suspecta in acest caz, scrie AFP. Hani, o imigranta de 37 de ani din Cianjur, in vestul Java, a fost arestata la scurt timp dupa ce a aterizat…

- Descoperire macabra in satul Puhaceni, raionul Anenii Noi. Osemintele unui barbat au fost depistate, joi, in curtea unei case din localitate. Politia presupune ca ramasitele umane apartin unui tanar de 23 de ani care a fost dat disparut in luna octombrie a anului trecut.

- Un avion al companiei Blue Air care decolase in aceasta dimineața de la Bacau cu destinația Catania a fost la un pas de a se prabuși in mare. Aeronava a pierdut brusc din altitudine și ar fi ajuns ...

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…

- O familie din Zimbabwe este blocata de doua luni pe un aeroport din Bangkok. Acest caz a devenit viral in intreaga lume, dupa ce patru adulți impreuna cu patru copii nu se mai pot intoarce acasa. Acest caz i-a impresionat pe thaliandezi in perioada sarbatorilor, insa nu exista soluții pentru a ii…

- O femeie din Thailanda, orasul Hat Yai, a mers la o clinica locala unde a discutat cu un estetician. I-a spus ca isi doreste o rinoplastie. Nu era multumita de aspectul nasului sau. Asa ca a cerut unul din reviste, demn de un model. Femeia din Thailanda a optat pentru un estetician de la clinica…

- Tenismanul sârb Novak Djokovic, fost nr. 1 mondial, a anuntat vineri ca din cauza durerilor la cotul drept se retrage de la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, unde trebuia sa revina dupa o pauza de 6 luni din cauza unei accidentari, relateaza EFE. Djokovic a anuntat ca în ultimele zile…

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion, potrivit contactmusic.com. Potrivit lui Chrissy Teigen, pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Simona Halep se pregatește pentru turneul demonstrativ din Thailanda, insa nu pe terenul de tenis, ci in fața aragazului. Jucatoarea noastra, Jelena Ostapenko și Johanna Konta au invațat de la un bucatar local sa faca omleta cu crabi. Cele trei sportive s-au distrat alaturi de chef Jay Fai, 72 de ani,…

- Autoritațile irlandeze sunt în alerta, dupa ce au descoperit ca grupuri mari de români au ajuns în țara în aceasta perioada. Polițiștii irlandezi au identificat mai multe personae de origine româna, care fac parte dintr-o rețea de cerșetorie. Persoanele în…

- Doi piloți au șocat lumea intreaga dupa ce au povestit ca, in timpul unui zbor deasupra Oceanului Pacific, din cadrul unei misiuni de antrenament, aceștia au observat un obiect bizar ce parea din...alta lume.

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața, pe insula Java din Indonezia, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,5. Totodata, mai multe persoane au fost ranite și peste 100 de cladiri au fost avariate din cauza seismului, relateaza Reuters. Cutremurul puternic a avut o magnitudine de 6,5 și a fost…

- Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii regionale West Wind Aviation, poate transporta 48 de persoane, scrie news.ro. Aeronava s-a prabusit miercuri, catre ora locala 18.15 (joi, 2.15, ora Romaniei), ”la mai putin de un kilometru de pista”, in apropiere de aeroportul de la Fond-du-Lac,…

- O femeie a avut o cadere nervoasa și a amenițat cu moartea toți pasagerii unei aeronave, dupa ce a fost prinsa ca fumeaza. Incidentul bizat a avut loc la bordul unui avion al companiei Southwest Airlines care avea ruta Portland – Sacramento, potrivit mirror.co.uk. Femeia a amenințat cu moartea toți…

- O tragedie fara precedent a avut loc în îndepartata Siberie, acum 20 de ani. Cauza accidentului aviatic petrecut la Irkutsk în 1997 a fost stabilita oficial, numai pentru a fi contestata apoi de mai mulți specialiști.

- Calatorii moldoveni au explorat de curând adâncurile marilor tropicale în apropierea țarmurilor Indoneziei și Papua Noua Guinee. Frumusețea fascinanta a lumii subacvatice îi ademenește pe scafandrii noștri spre cele mai îndepartate colțuri ale Planetei. Urmați-i!…

- TAROM trece iar prin momente rușinoase! Doua incidente petrecute in aceeași zi afecteaza renumele companiei. Dupa ce 120 de pasageri a unei curse Tarom au fost blocati peste 12 ore in aeroportul din Amsterdam din cauza unor probleme tehnice ale aeronavei care urma sa-i aduca in tara, un caz aproape…

- In urma minivacantei de Ziua Nationala, desfasurata intre 30 noiembrie – 2 decembrie, politistii au depistat 26 de urmariti national si doi urmariti international, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Conform sursei citate, Jandarmeria montana a intervenit pentru…

- Guvernul din Honduras a decretat in cursul noptii de vineri spre sambata starea de urgenta pentru a pune capat manifestatiilor opozitiei care iau amploare pe teritoriul tarii, protestatarii denuntand o 'frauda electorala' la alegerile prezidentiale de duminica, transmite AFP.Decretul aprobat…

- Descoperire ce pune lumea creștina pe jar! Un detaliu ieșit la iveala de curand a starnit o adevarata controversa pe tema Mormantului Sfant, despre care se spune ca ar aparține lui Iisus Hristos.

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- Barbat decedat intr-o fantana din Buzau, noaptea trecuta, dupa ce a alunecat in timp ce scotea apa pentru animale. Interventie dificila a pompierilor din Buzau. Ei au fost solicitati in localitatea Balanesti, comuna Cozieni, pentru a scoate dintr-o fantana adanca trupul unui localnic. Pentru ca gospodaria…

- O femeie și-a pierdut viața și alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, duminica, pe DN1, in zona localitații Miraslau. Potrivit primelor informații, in jurul orei 17.00, a avut loc un impact intre trei autoturisme. Cauza pare sa fie o patrundere pe contrasens. Poliția…

- Este rezultatul unui studiu realizat de fabricantul de dispozitive de navigație GPS Tom Tom, care plaseaza capitala Romaniei pe primul loc al celor mai aglomerate orașe din Europa și pe locul cinci la nivel mondial. Clasificarea realizata cu ajutorul datelor culese de dispozitivele GPS arata ca in…

- Acesta a fost scos de pompieri din apa, fiind chemati la fata locului membrii unui echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi care nu au putut decat sa constate decesul. "Echipajul nostru cu medic a constatat decesul, barbatul avand semne de moarte biologica instalate", a precizat Nicolai Pralea,…

- Pilotii unui avion Boeing 738, care apartine companiei Sunexpress Deutschland, au cerut sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, dupa ce au aparut unele probleme in timpul zborului. Acestea nu puteau fi remediate la mii de metri altitudine. Aeronava plecase din orasul…

- Un avion al companiei Qatar, care se indrepta catre Bali, a fost nevoit sa aterizeze de urgența intr-un oraș din estul Indiei. Aeronava a fost redirecționata, din cauza unei femei extrem de nervoase. Pasagera și-a ieșit din minți dupa ce a aflat ca barbatul ei o inșala, relateaza Daily Mail. Soțul femeii…

- Descoperire incredibila facuta in timpul anchetei de la mina Uricani unde, saptamana trecuta, a avut loc o explozie de metan in urma careia un ortac a murit, iar alți trei au fost raniți. Anchetatorii ar fi gasit mai multe mucuri de țigara la locul producerii accidentului, astfel ca una dintre ipoteze…

- Alessia a luat prin surprindere pe toata lumea dupa ce, in urma cu putin timp, a anuntat ca a ajuns la maternitate si a facut un anunt important. Toata lumea s-a bucurat pentru ea si i-a urat sanatate, dar si sarcina usoara.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati - rutier si inspectorii vamali au descoperit asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, o substanta vegetala maruntita, de culoare verde, susceptibila a face parte din categoria drogurilor de risc, marijuana.…

- Patru cutremure puternice s-au inregistrat marti in insulele Moluce, din estul Indoneziei, fara ca autoritațile sa informeze deocamdata despre existența de victime. De asemenea, nu a fost emisa nicio alerta de tsunami.

- Poliția japoneza a descoperit noua cadavre, dintre care doua decapitate, într-un apartament din Zama, localitate din apropiere de Tokyo, și au arestat un barbat în vârsta de 27 de ani care deținea locuința, transmit Kyodo și AFP.

- MOMENTUL in care vantul extrem impiedica un avion de pasageri sa aterizeze in Salzburg A fost filmat. Avionul, apartinand companiei Enter Air, zbura de la Londra (Marea Britanie) spre Salzburg (Austria). Avionul a atins violent solul pe Aeroportul din Salzburg, astfel ca pilotii au fost nevoiti…

- Poliția indoneziana, care ancheteaza asupra cauzelor incendiului produs saptamana aceasta la o fabrica de artificii de langa Jakarta, a anunțat sambata ca ii suspecteaza pe patronul fabricii și pe alți doi barbați de neglijența cauzatoare de moarte, informeaza AFP. Incendiul, care a avut…

- Cel putin 27 de persoane au murit si alte 35 au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc la o fabrica de artificii situata in apropierea capitalei indoneziene, Jakarta, a anuntat, joi, Politia locale, informeaza Reuters si BBC.

- Spaniola Garbine Muguruza a fost desemnata vineri de WTA "jucatoarea anului 2017", sportiva iberica impunându-se în vara în turneul de Mare Șlem de la Wimbledon și fiind un timp numarul 1 mondial al tenisului feminin, poziție

- Romanii sunt tot mai deschisi sa calatoreasca mai des si mai mult si sa se orienteze catre destinatii mai putin explorate, este concluzia pentru acest an a proprietarului Eturia, care estimeaza o cifra de afaceri de 11 milioane de euro in 2017. 0 0 0 0 0 0 "2017 mi se pare un an…