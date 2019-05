Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire șocanta, facuta in urma cu puțin timp de un trecator, sub podul de la Maracineni. Cadavrul unui barbat a fost zarit atarnand sub podul metalic, foarte aproape de locul in care, acum mai bine de o luna, un alt barbat și-a pus capat zilelor. Anchetatorii sunt la fața locului. Un echipaj de…

- Geanina, tanara de 25 de ani din Buzau care era casatoritita cu Rudolf Heinz, va ramane cu o avere uriasa, dupa ce acesta s-a sinucis. Desi erau casatoriti de numai cateva luni, austriacul a avut grija ca ea sa duca de acum o viata de lux.

- Geanina, sotia lui Rudolf Heinz, austriacul care s-a spanzurat de podul de la Maracineni din Buzau, a oferit primele declaratii. Tanara este socata de gestul celui cu care voia sa traiasca tot restul vietii.

- Barbatul care s-a sinucis luni seara pe podul de la Maracineni, judetul Buzau, era un prosper om de afaceri austriac. Barbatul detinea o fabrica de cabluri in Cehia, cu birouri la Viena, dar si mai multe proprietati in tara si in strainatate. Barbatul de 48 de ani s-a spanzurat de podul de la Maracineni.…

- Rudolf H. este cetațeanul austriac gasit spanzurat, luni dupa-amiaza, sub podul de la Maracineni, județul Buzau. Barbatul locuia la iubita sa din comuna Maracineni, iar pe 27 iulie urma sa aiba loc nunta. Cadavrul a fost zarit de un lucrator la un garaj din apropiere care a sunat la 112. Duminica seara,…

- Rudolf H. este cetateanul austriac gasit spanzurat, luni dupa-amiaza, sub podul de la Maracineni, judetul Buzau. Barbatul locuia la iubita sa din comuna Maracineni, iar pe 27 iulie urma sa aiba loc nunta. Cadavrul a fost zarit de un lucrator la un garaj din apropiere care a sunat la 112.

- Politistii au gasit cadavrul barbatului spanzurat in jurul orei 17.00, dupa ce au fost anuntati telefonic de un trecator, iar pe pod au gasit o geanta cu mai multe documente, printre care si actele de identitate ale acestuia. Cercetarea la fata locului a durat aproape trei ore, timp in care pe podul…

- Salvamontiștii din Bușteni intervin, duminica dimineața, pentru recuperarea unui cadavru gasit de mai mulți turiști pe traseul Valea Alba din Munții Bucegi. Salvatorii montani spun ca este posibil sa fie vorba despre un tanar disparut in urma cu trei saptamani, potrivit Mediafax.Șeful Salvamont…