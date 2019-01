Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se pregateste sa amane pe Brexitul pana cel putin in iulie, considerand ca premierul britanic Theresa May nu va obtine aprobarea parlamentului privind acordul negociat, scrie The Guardian. Bruxellesul consideră termenul limită de 29 martie ca nefiind plauzibil, având…

- Un suspect in cazul uciderii celor doua turiste scandinave a fot gasit, iar un procuror a declarat ca acesta ar aparține unui grup terorist, precizand ca autoritatile cauta alti trei suspecti, potrivit cotidianului The Washington Post.

- Politistii din cadrul Politiei orasului Marasesti au fost sesizati, luni, cu privire la faptul ca intr-o locuinta din satul Padureni au fost gasite cadavrele a doi barbati in varsta de 45, respectiv 60 de ani. Politistii sositi la fata locului au constatat ca faptele sesizate se confirma,…

- Paul Manafort, fost director de campanie al lui Donald Trump, ar fi avut o serie de intalniri secrete cu fondatorul WikiLeaks Julian Assange la ambasada Ecuatorului din Londra in 2013, 2015 și primavara lui 2016, cu cateva luni inainte de prezidențialele americane, scrie cotidianul The Guardian, preluat…

- Un bloc de apartamente din Harlesden a fost evacuat pe timpul operatiunii de neutralizare a dispozitivelor iar locuitorii au primit ulterior permisiunea de a se intoarce, a precizat Politia Metropolitana din Londra. Dispozitivele sunt in curs de examinare de catre experti iar Comandamentul…

- O femeie din Londra a facut o descoperire tulburatoare pe o strada aglomerata. Femeia a vazut pe o banca o placuta memoriala dedicata fostului dictator irakian Saddam Hussein. Textul de pe...

- Cadavrele unor cai au fost gasite, joi, aruncate pe un camp de langa municipiul Arad, iar autoritatile au identificat proprietarul ca fiind din judetul Dolj, motiv pentru care suspecteaza ca animalele au murit asfixiate intr-un camion, fiind transportate ilegal. Atat autoritatile sanitar-veterinare,…

- Politia din New York ancheteaza moartea misterioasa a doua surori din Arabia Saudita, ale caror corpuri, legate intre ele cu banda adeziva, au fost gasite pe faleza din New York, saptamana trecuta, scrie The Guardian.