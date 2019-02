Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola a anuntat joi desfiintarea celui mai sofisticat si complex laborator de falsificat documente din Spania, care fabrica permise de rezidenta, pasapoarte pentru cetatenia altor state, vize pentru SUA sau permise de conducere, relateaza EFE. In cadrul operatiunii desfasurate…

- Politia spaniola a anuntat joi desfiintarea celui mai sofisticat si complex laborator de falsificat documente din Spania, care fabrica permise de rezidenta, pasapoarte pentru cetatenia altor state, vize pentru SUA sau permise de conducere, relateaza EFE, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO…

- Cadavrul unui bebeluș a fost gasit, marți dimineața, in scara unui bloc din municipiul Petroșani. Polițiștii fac verificari pentru a stabili daca bebelușul s-a nascut viu și cum a ajuns in acel loc, transmite Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara,…

- Un sofer de taxi care protesta, pe Autostrada A2 in Spania, fata de aplicatiile de tip UBER a fost spitalizat marti in stare grava dupa ce a fost lovit de o masina, care avea licenta de tip ride sharing. "Este in stare foarte grava", a spus un purtator de cuvant al Spitalului Universitar La Paz din…

- Incendiul a distrus o mare parte dintr-un bloc din cartierul Sant Roc, din Badalona, pe 5 ianuarie. Trei oameni au murit, alti 30 au necesitat ingrijiri medicale, cinci dintre ei fiind inca in spital. Politia i-a acuzat pe cei patru barbati si doua femei care ocupau apartamentul de omucidere prin neglijenta.…

- Politia americana a deschis o ancheta pentru viol dupa ce o femeie aflata de zece ani in stare vegetativa a nascut intr-un centru de ingrijire din Phoenix, relateaza AFP citand media din SUA. Femeia a intrat in coma in urma cu peste zece ani dupa ce a suferit un accident si a fost la un…