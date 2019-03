Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au primit rezultatele analizelor biologice care au stabilit ca acesta a consumat bauturi alcoolice si substante interzise in seara in care a ajuns in apartamentul victimei din Buzau.

- Testele pentru depistarea cancerului si imbunatatirea tratamentului au salvat mii de vieti de tumorile mamare in ultimele trei decenii in Statele Unite, conform unui studiu publicat luni, citat de UPI. In 2018, mamografiile si tratamentele impotriva cancerului de san au redus rata estimata a mortalitatii…

- 43 mii de persoane au fost consultate gratuit pe parcursul a jumatate de an in cadrul campaniei „Un doctor pentru tine”, lansata la inițiativa premierului Pavel Filip."Sanatatea este o prioritate pentru noi și ma bucur ca aceasta campanie a prins contur.

- Statele Unite au promis, in cadrul negocierilor, reducerea la jumatate a trupelor americane din Afganistan in urmatoarele luni, afirma un reprezentant al insurgentilor talibani afgani, citat de agentiile RIA Novosti si Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Consultanții au apasat butonul de…

- Un baiețel de doar patru ani din Statele Unite a reușit sa iși impuște mama in fața cu un pistol pe care l-a gasit sub saltea. Femeia de 27 de ani era gravida in opt luni și se afla in stare...

- Serialul „Ray Donovan”, realizat de Showtime, va avea un al saptelea sezon a carui productie va incepe in primavara, la New York, relateaza News.ro.Cel de-a saselea sezon se va incheia pe 13 ianuarie. Actiunea serialului creat de Ann Biderman a fost mai intai plasata in Los Angeles,…