Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Olanda a descoperit un barbat si sase tineri cu varste intre 16 si 25 de ani care traiau in pivnita unei ferme izolate din satul Ruinerwold, „asteptand sfarsitul lumii”. Familia a fost...

- Cadavrul unui barbat, devorat de animale, a fost descoperit, miercuri, de un cioban, pe un camp din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinți. Barbatul l-a anunțat pe șeful lui, care a sesizat Poliția. „Un cadavru uman a fost gasit pe camp, intre localitațile Magheru și Dudașu Schelei,…

- Trupul neinsuflețit al unei romance de doar 20 de ani a fost gasit luni intr-o localitate din apropierea orașului Milano, din Italia. Cadavrul se afla intr-o stare avansata de degradare. Femeia a fost...

- In perioada 1 – 24 august 2019, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane, polițiștii au depistat 1.055 de autovehicule ce efectuau, in mod ilegal, transport contra-cost de persoane, fiind dispuse 912 imobilizari de autovehicule. Polițiștii au controlat…

- Un cadavru mumificat a fost gasit, luni, intr-un apartament din Targu-Jiu. Aceasta nu a fost singura descoperire șocanta facuta in locuința. La intrare, oamenii legii au gasit o femeie spanzurata. Aceasta ar fi fost nepoata batranei. La fața locului au fost trimiși mai mulți polițiști și un…

- Politia norvegiana a anuntat ca trupul neinsufletit gasit sambata la domiciliul autorului atacului comis sambata la o moschee situata in apropiere de Oslo este cel al surorii sale vitrege in...

- O femeie de 57 de ani și concubinul acesteia, de 61 de ani, au fost gasiți morți, duminica dimineața, intr-o balta de sange, in locuința acestora din localitatea vasluiana Corni-Albești. Poliția și Parchetul au inceput o ancheta, prima varianta luata in calcul fiind crima urmata de sinucidere. Cele…

- Tinerii isi exersau tinta cu cele doua arme in dreptul unui bloc de locuinte, iar impuscaturile se auzeau de la distanta destul de mare, a explicat pentru opiniatimisoarei.ro un martor care a reusit sa si filmeze pentru cateva momente. Politia s-a autosesizat Politistii au descins…