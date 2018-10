Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 octombrie a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vrancea, in colaborare cu politisti din cadrul B.C.C.O. Galati, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Vrancea, au organizat si desfasurat o actiune pe linia combaterii traficului si consumului ilicit…

- Barbatul de 31 de ani s-a imbatat si a intrat peste o vecina in casa. Femeia a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii care l-ar fi luat la bataie cand a refuzat sa le dea actele. Individul a fost incatușat cu forța in strada de oamenii legii, apoi dus la secție, unde a fost…

- Cadavrul unui barbat de circa 60 de ani a fost scos din raul Siret, marti seara, de pompierii din cadrul Sectiei Adjud, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „In jurul orei 18,30 pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud au fost solicitati…

- Zeci de pompieri, jandarmi si politisti au cautat un bucurestean care s-a ratacit in judetul Vrancea si care nu le-a putut oferi echipelor de cautare indicii despre locul in care se afla. Cand l-au gasit, dupa doua ore si jumatate de la primirea apelului la 112, barbatul era dezorientat, din cauza…

- Un numar de 15 proiectile explozive au fost descoperite, miercuri, in padurea din satul Voetin, judetul Vrancea, potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru deblocarea unei usi de apartament. Potrivit ISU Dobrogea, in apartamentul situat pe strada IL Caragiale a fost gasita o femeie decedata. Politistii…

- In urma cu puțin timp o persoana a fost gasita in aceasta dimineața intr-un canal de scurgere in localitatea Calinești. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a afla cauza decesului. Revenim cu amanunte!