- Femeia in varsta de 55 de ani disparuta de la domiciliul sau din Poienarii Burchii a fost gasita decedata pe un islaz din comuna. Cadavrul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. In cauza, se efectueaza cercetari, fiind deschis un dosar…

- Barbatul venise sa se angajeze la o fabrica de mobila. La un moment dat i s-a facut rau si s-a prabusit fara suflare de pe scaun, sub ochii ingroziti ai noilor colegi. Acestia au incercat sa-i acorde primul ajutor, dar nu l-au mai putut salva. Medicii sositi de urgenta au incercat minute in…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada Iosif Keber din municipiul Tg-Jiu. Apelul a fost initiat de catre vecini semnaland faptul ca proprietarii nu au mai fost vazuti si nu raspund la usa fiind cunoscuti cu afectiuni. La fata locului s-a deplasat…

- O romanca din italia a fost lasata sa-si avorteze singura gemenele in baia spitalului din Perugia, ea fiind asistata doar de soțul sau. Intamplare tragica pentru o romanca și soțul ei, intr-un spital din Perugia, acolo unde viitorii parinți romani, rezidenți la Asissi, s-au prezentat pentru o consultație,…

- Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Botoșani a fost lovita de o noua tragedie. O asistenta a fost gasita moarta in casa, iar cazul vine la exact un an dupa ce o colega de-a...

- Un copil de 11 luni din judetul Prahova a murit din cauza rujeolei, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Imaginea groazei de care criminaliștii au avut parte atunci cand au intrat in baia unde educatoarea și-a ucis copilul i-a marcat atat de puternic incat unii dintre ei nu și-au putut stapani lacrimile. Lacrimi de durere ii curg acum și femeii, potrivit anchetatorilor, care spun ca aceasta a plans…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Israela a povestit in urma cu cațiva ani, in cadrul unei emisiuni tv, ca a avut un amant celebru, scrie cancan.ro. Este vorba despre un cantareț foarte cunoscut și iubit in lumea intreaga. Leonard Cohen, care a murit in urma cu doi ani la varsta de 81 de ani, ar fi fost amantul Israelei, cand ea…

- Momente grele pentru familia unui cunoscut cantareț de muzica populara din vestul țarii.Fiul cel mic al cantarețului lipovean Lele Craciunescu s-a stins din viața la varsta de 36 de ani....

- Durere mare in familia lui Karym. Mama artistului a venit de urgenta in Romania pentru a fi aproape de sotul ei in aceste momente dificile. In urma cu aproape trei saptamani, tatal artistului a fost diagnosticat cu cancer, exact același tip de cancer de care a murit și cantareața Denisa Raducu: carcinom…

- Tragedie in Iasi. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma.Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit o,…

- • Medicii s-au chinuit o ora sa-l readuca la viata Un tanar de 23 de ani, din comuna Draguțești, a murit intr-un grav accident produs luni dimineața, pe Drumul Național 66, in localitatea de domiciliu, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a oprit cu mașina intr-un cap…

- Crima oribila in localitatea Amara. O femeie de 46 de ani a fost injunghiata, sambata dupa amiaza, de sotul ei, in urma unui conflict in timpul careuia victima l-a anuntat ca il paraseste si urmeaza sa se mute la Slobozia la fiica cea mare.

- Femeia surprinsa de avalanșa a fost gasita moarta, a anuntat directorului Salvamont Vrancea, Laurențiu Mocanu. Victima a fost gasita in albia raului Tisita. Laurențiu Mocanu, a declarat...

- Turista cautata dupa ce grupul din care facea parte a fost surprins de avalansa produsa in Muntii Vrancei, langa Cheile Tisitei, a fost gasita moarta. Purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca femeia a fost gasita decedata in albia raului Tisita.…

- O femeie in varsta de doar 30 de ani a fost descoperita moarta, chiar in autocarul cu care plecase din Romania la munca in Italia. Descoperirea socanta a fost facuta in provincia Padova și, din pacate, me...

- Miercuri, in jurul orei 13, pompierii prahoveni au fost solicitati sa intervina pentru deblocarea unei usi pe strada Heliade Radulescu. Potrivit ISU Prahova, in apartament a fost descoperit trupul unui barbat decedat. Victima avea 96 de ani. Politia continua cercetarile in acest…

- O femeie de 54 de ani, din localitatea Homocea, județul Vrancea, a baut alcool pana a uitat de ea. Femeia a fost gasita aproape inghețata in casa neincalzita, unde era aproape la fel de frig ca afara. Ea a fost internata in stare grava in spital, cu hipotermie. Vranceanca a fost gasita luni seara, inghețata…

- Olivia Faulkner, o tânara în vârsta de 19 ani, a fost gasita moarta în apartamentul ei din Londra. În câteva luni urma sa faca parte din distributia piesei Pippin.

- Potrivit Hindustan Times, in urma cu doi ani, Rita Sarkar a suferit de dureri abdominale puternice, așa ca soțul a dus-o la un consult, la un cabinet particular.Insa ce s-a petrecut acolo intre medici, soț și cumnatul femeii, a facut-o pe aceasta sa ii reclame pe toți la poliție. Se pare ca soțul și…

- "Mie mi-au distrus familia, eu sunt bolnava, cu tensiune, cu operatie de tumora. In urma acestei probleme mi-a murit si mama, in trei luni a facut un cancer galopant. Sotul meu este bolnav, avem sechestru pe apartament, avem o datorie la intretinere de peste 20.000 de lei, nu avem posibilitati, nu…

- Scandalul imens cu inregistrari de la DNA Prahova ia amploare. Acum ies la iveala alte amanunte incredibile. Se pare ca cineva a vrut ca acestea sa fie exportate in strainatate. Digi 24 anunta ca o companie de PR, care gestioneaza probleme de imagine și reputații contra cost, a trimis o serie de…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Moarte invaluita in mister la Poșta Calnau. Trupul unei femei disparute de acasa acum cinci zile a fost gasit zacand fara suflare pe marginea raului Canau, in apropierea localitații Coconari. Criminaliștii incearca sa stabileasca modul in care a ajuns femeia in apa. Cațiva localnici au fost cei care…

- Miriam Eugenia Soare a fost diagnosticata cu cancer mamar in urma cu mai bine de doi ani. S-a luptat cu toate puterile pentru a invinge boala. A plecat pe banii ei in strainatate, a suportat tratamente costisitoare si cand credea ca totul revine la normal a aflat ca are cancer la plamani. Medicii…

- Descoperire macabra la Constanta. O persoana a fost gasita decedata intre stabilopozi. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. UPDATE. Victima a fost gasita intre stabilopozi in apropiere de capatul digului de la Pesacarie. Hainele si geanta…

- O femeie a fost injunghiata de sotul ei chiar langa o gradinita din sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost urmarita de partener si cand a ajuns in apropierea gradinitei, acesta a atacat-o si a injunghiat-o. Victima a fost gasita de medicii de pe ambulanta in stare grava. Medicii sositi la fata locului…

- Ionuț Balan și-a pierdut degetul mic la serviciu, in urma unui accident. A mers imediat la spital. "Am bagat degetul in gheata, am zis ca pot sa-l recuperez. M-am dus la urgenta, cei de la urgenta l-au pus deoparte ca nu era medicul plastician de garda, m-au curatat putin si m-au trimis acasa,…

- Fratele Ancute Carcu va fi condus pe ultimul drum la o luna dupa accidentul in urma caruia si-a pierdut viata. Desi familia acestuia locuieste de ani buni in Spania, sora tanarului a tinut sa fie inmormantat in comuna in care s-a nascut. Zilele trecute trupul barbatului a fost adus cu o aeronava…

- Temperaturile scazute din aceasta iarna au facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani din raionul Falesti a murit de hipotermie, in aceasta dimineata. Victima a fost gasita chiar de catre sotul ei sub gardul unui vecin.

- Cosmarul fostei jurnaliste a inceput vara trecuta, cand Cornel Cristian Achim a jefuit-o. Acesta a fortat un geam si a sustras patru laptopuri. Politia l-a prins si gasit asupra sa unul dintre laptop-uri. Dupa acest episod, individul a stat in arest preventiv, insa judecatorii au decis sa-l…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Judecatorii au concluzionat ca victima a fost calcata cu masina pe pasune si nu in lanul de grau, asa cum s-a sustinut initial. Mai mult, judecatorii au considerat mincinoasa marturia potrivit careia inculpatul sustinea ca victima s-ar fi ridicat in pozitia sezut. Medicii legisti au stabilit ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr un parc din Londra. Politistii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanita, ar fi fost injunghiata chiar de Craciun, scrie Romania TV.Prietenii au vazut o ultima oara la petrecerea din ajunul Craciunului. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn,…