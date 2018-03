Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul in putrefactie al unui barbat care s-a sinucis acum cateva luni a fost descoperit de o femeie intr-o casa parasita din satul Smeura, comuna Mosoaia. Femeia a alertat imediat Politia. Un echipaj al IPJ Arges a verificat casa si a gasit documentele barbatului mort. Numele sau este Ion Manole,…

- Descoperire șocanta intr-o casa parasita din apropierea municipiului Pitesti, unde un localnic a gasit un cadavru aflat in stare de putrefacție. Primele cercetari arata ca ar fi vorba despre un barbat dat disparut in urma cu un an. Imagine de cosmar intr-o casa parasita si lasata in paragina din satul…

- Un cadavru aflat intr-o stare avansata de putrefacție a fost descoperit in zona unei hidrocentrale din județul Bacau. Poliția a inceput o ancheta pentru a stabili identitatea victimei și condițiile in care a survenit decesul. Descoperire macabra la hidrocentrala din localitatea bacauana Galbeni. Un…

- Trei drumuri județene și doua comunale sunt inchise din cauza inundațiilor in județul Covasna. Poliția le recomanda șoferilor sa evite deplasarile in zonele in care apele s-au revarsat. Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a anunțat ca sunt inchise traficului rutier urmatoarele drumuri: DJ 131…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a ucis fratele cu toporul in Beresti Tazlau, judetul Bacau. Individul cunoscut cu probleme psihice iși amenințase intreaga familie ca va comite crima, insa, potrivit vecinilor, Poliția nu ar fi luat nicio masura. Agresorul, in varsta de 41 de ani, locuia in aceeași…

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca luni, 12 martie, in intervalul orar 08:00 – 17:00, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 10+500 si 40, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea…

- Restrictii de circulatie pe A1 si A2 Sunt restrictii de circulatie, pâna la ora 17:00, pe autostrazile A1 si A2 unde au loc lucrari de reparatii. Potrivit Centrului Infotrafic se repara carosabilul pe autostrada A2, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta,…

- Totul s-a petrecut in fata unui bar. In imagini se vede cum victima este lovita in repetate randuri. Barbatul a reusit sa scape si sa depuna plangere la politie. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Agresorul…

- Doi tineri, ambii in varsta de 23 de ani, au fost descoperiti fara viata, miercuri dimineata, intr un bar din comuna aradeana Tarnova, impuscati in cap, informeaza Agerpres.ro. Surse din ancheta sustin ca cei doi s ar fi certat, iar tanarul si ar fi impuscat iubita, dupa care s ar fi sinucis. Potrivit…

- Doi tineri din judetul Arad, in varsta de 23 de ani, au fost gasiti, miercuri dimineata, decedati, fiind impuscati, intr-un bar din localitatea aradeana Tarnova. Conform primelor informatii, cei doi au avut o relatie de concubinaj.Cadavrele au fost gasite de o cunostinta a uneia dintre victime,…

- Politia din Marea Britanie a deschis o ancheta, dupa ce a descoperit trupurile unei intregi familii la o distanta de aproximativ 130 de kilometri departare de Londra, relateaza The Independent.

- O adevarata tragedie a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan din Capitala. Un medic a fost gasit mort de colegii sai, chiar in camera de garda.Citeste si: Kovesi, semnal DUR catre procurori, pe tema recuperarii prejudiciilor: Inculpatii prefera sa petreaca timp in puscarie, dar sa nu li se ia…

- O persoana a murit, iar alte doua sunt ranite intr-un accident grav produs miercuri intr-o benzinarie din Vaslui. In urma coleziunii, una dintre masini s-a rasturnat la doar cațiva metri de una dintre pompele de alimentare cu carburanți. DRUMURI INCHISE si miercuri: A2 si A4, raman blocate,…

- Descoperire socanta in Capitala! Poitistii Sectiei 17 au gasit marti dimineata cadavrele a doi agenti de paza intr-o cladire dezafectata unde isi desfasurau activitatea. "Astazi, la ora 07.00 Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata,…

- Doi agenți de paza au fost gasiți la primele ore ale dimineții, fara suflare de catre colegii lor. La fața locului au sosit doua echipaje SMURD care, din pacate, n-au mai putut face nimic, doar au constatat ca cei doi erau morti.

- Descoperire socanta in Capitala! Poitistii Sectiei 17 au gasit marti dimineata cadavrele a doi agenti de paza intr-o cladire dezafectata unde isi desfasurau activitatea."Astazi, la ora 07.00 Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata,…

- Un barbat de 32 de ani, care a fost dat disparut de cateva zile, a fost gasit mort in albia unui parau din localitatea brasoveana Parau. Cadavrul barbatului a fost gasit duminica seara, in jurul orei 17.00, de niste localnici care au anuntat imediat Politia. „In urma activitatilor de cautare intreprinse…

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- Dupa ce a baut bine, barbatul de 55 de ani din comuna Stoenesti a inceput sa se certe cu familia. La un moment dat, omul si-a dat foc sub privirile ingrozite ale sotiei. Femeia l-a scos afara din casa și a incercat sa stinga flacarile cu zapada. Ginerele barbatului a sunat apoi la 112, iar el a fost…

- La data de 13 februarie 2018, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat si o femeie, ambii de 36 de ani, din Bucuresti, ca persoane banuite de comiterea unui furt in data de 17 iulie 2017, dintr-un apartament din Alba Iulia. La…

- Politistii din Chisinau sunt in cautarea tanarului care apare in imagini. Individul a sustras un stergator de parbriz de la automobilul Peugeot parcat in curte aunui bloc de pe Bulevardul Moscovei din Capitala. Dupa comiterea furtului, acesta a urcat intr-un automobil de model BMW si a parasit locul…

- Tot mai multe sunt cazurile unor oameni care ajung sa fie pagubiti din cauza sistemului birocratic, dar si a necunoasterii prevederilor legale. De data aceasta, vorbim despre pataniilor celor care si-au vandut masinilem, si-au incasat banii si le-au radiat de la Finante, dar nu au mai mers sa le radieze…

- Deoarece nu avea documente pentru copilul sau in varsta de 3 luni, o femeie din Mures a incercat sa l treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, ascunzandu l sub haine, informeaza Politia de Frontiera. In data de 11.02.2018, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, precum Galati, Focsani, Timisoara, Sibiu, Cluj, Pitesti, Constanta sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare…

- In 2008, fosta participanta la reality-show-ul rusesc Dom-2 a fost ucisa, iar criminalul nu a fost gasit niciodata. Dupa 10 ani, anchetatorii au primit un pont și au decis deshumarea Oksanei Aplekaeva, scrie antena3.ro.

- Polițiștii din Capitala cauta persoana care a pierdut o sacoșa cu 20 de mii de lei in Piața Centrala din Capitala.Potrivit ultimelor informații, banii au fost gasiți de o vanzatoare din Piața Centrala.

- Baiatul batut de trei femei intr-o scoala din Constanta a mers, miercuri cu mama sa, Mirela Badulescu, la Serviciul de Medicina Legala. Ea a declarat jurnalistilor ca doreste sa se i faca dreptate. "Vreau sa se faca dreptate si doamna director sa platesca pentru ca a refuzat sa cheme Ambulanta…

- Baiatul batut de trei femei intr-o scoala din Constanta a fost dus, miercuri, de mama sa la Serviciul de Medicina Legala. Femeia a declarat ca doreste ca persoanele care i-au batut copilul sa fie pedepsite, solicitand autoritatilor sa faca dreptate in acest caz. Ea spune ca ar fi fost un conflict anul…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- O scriitoare din Iasi, premiata la mai multe concursuri de profil, si-a pus capat zilelor folosind o esarfa, pe care a legat-o de o teava de gaze. Trupul fara viata al tinerei de 30 de ani, care era cunoscuta pentru frumusetea ei rapitoare, a fost descoperit intr-un apartament din centrul orasului.…

- Noua persoane au fost retinute de politisti in urma perchezitiilor facute luni in Bucuresti si in judetul Calarasi intr-un dosar de operatiuni ilicite cu tutun, anchetatorii ridicand 160 de kilograme de tutun maruntit, dintre care 40 de kilograme ambalate in colete postale destinate clientilor, informeaza…

- Descoperire surprinzatoare a politistilor in subsolul unei case perchezitionate! Oamenii legii venisera pregatiti pentru a ridica arme si explozibili, dar ce au vazut i-a lasat muti de uimire! Obiectele interzise erau pazite de un....crocodil!

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca DN15C Targu Neamt ndash; Piatra Neamt este blocat la km 37 700, in zona localitatii Agapia jud. Neamt , dupa ce un tir a pierdut controlul directiei si a intrat in sant. Evenimentul nu s a soldat cu victime. De asemenea, din…

- Este ancheta la Brasov dupa ce într-o casa din Centrul Vechi au fost descoperite, miercuri, doua cadavre în stare avansata de descompunere, existând informatii ca sunt mama si fiica, despre care vecinii nu mai stiau nimic de doi ani,

- Un barbat a fost gasit decedat, plutind pe lacul din parcul IOR din Capitala. Potrivit ISU, primele echipaje au ajuns deja la fata locului si intervin pentru recuperarea cadavrului.Din primele informatii este vorba de un barbat cu varsta cuprinsa intre 35 si 40 de ani. La fata locului…

- UPDATE – Tanara a revenit la domiciliul sau. ȘTIREA INIȚIALA: O tanara, de 15 ani, din satul Petea, comuna Palatca, a plecat de la domiciliu in luna decembrie a.c. și nu a mai revenit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca…

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cu peste 5 000 de angajați și peste 200 de magazine in țara noastra, gigantul german se afla intr-o continua extindere, iar romanii par din ce in ce mai atrași de acest brand.Prețurile mici și noutațile in materie de produse alimentare au contribuit de-a lungul timpului la formarea unei imagini…

- O tanara, de 15 ani, din satul Petea, comuna Palatca, a plecat de la domiciliu in luna decembrie a.c. și nu a mai revenit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca Lorena Camarașan, de 15 ani, din sat Petea, comuna…

- Descoperire macabra in apropierea unei benzinarii din satul Colibasi, raionul Cahul. Un localnic, de 39 de ani, a fost depistat, in aceasta dimineata, fara suflare si cu semne vizibile de moarte violenta.

- In Ajunul Craciunului, o minora de 14 ani din municipiul Slatina a disparut de acasa. Potrivit familiei, fata ar fi plecat cu trenul spre Pitesti.Desi membrii familiei o cauta cu disperare, fata refuza orice contact cu acestia. Din cate se pare, adolescenta s-ar fi urcat intr-un tren avand destinatia…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Imagini terifiante, într-un sat din Mexic. Sase cadavre spânzurate de poduri au fost descoperite miercuri în Baja California Sur. Corpurile au fost gasite pe drumurile spre trei aeroporturi internationale, La Paz, San José del Cabo si Cabo San Lucas, dintr-o zona turistica…