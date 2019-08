Stiri pe aceeasi tema

- O descoperire macabra a fost facuta pe un camp din Busto Arsizio, provincia Varese, in Italia. O tanara in varsta de 20 de ani a fost gasita moarta pe un camp. Cadavrul era intr-o stare avansata de descompunere. Alaturi, a fost gasit un portofel cu documente romanești, a notat rotalianul.com. Trupul…

- Descoperire ingrozitoare pe un camp din Busto Arsizio, provincia Varese din Lombardia, unde luni, 26 august, a fost gasit corpul fara viața al unei tinere in varsta de 20 de ani. Cadavrul era intr-o stare avansata de descompunere. Alaturi, a fost gasit un portofel cu documente romanești. Trupul fetei…

- Emanuela Iacobuta, o romanca de 40 de ani stabilita in Italia, a fost gasita moarta in urma cu cateva zile in apartamentul in care locuia. Emanuela locuia cu concubinul ei intr-un apartament din Predappio Alta, insa barbatul, sofer de camion, obisnuia sa o bata zdravan in mod constant. Emanuela a fost…

- Operatiune dramatica in orasul Citta di Castello, provincia Perugia, Italia, dupa ce o romanca s-ar fi aruncat in gol de pe un pod, in Tibru. Dupa sapte ore de cautari, echipele de interventie au gasit trupul fara viata al tinerei de 36 de ani, mama a doi copii, in apele raului. Zeci de carabinieri,…

- Trupul neinsuflețit al unei romance, C. D., a fost descoperit ieri in apele Tibrului. Autoritațile au fost informate ca a fost vazuta o femeie aruncandu-se in apele Tibrului de pe un pod din Citta di Castello, in provincia Perugia, a notat rotalianul.com. Un șofer a vazut o femeie imbracata in alb stand…

- Descoperire șocanta in casa unei romance, care locuia in Torino, Italia. Femeia, in varsta de 48 de ani a fost gasita moarta, dupa ce nu mai fusese vazuta prin cartier timp de cateva zile.

- Trupul unei femei, aflat in stare avansata de putrefacție, a fost depistat intr-o casa din Sectorul 2 al Bucureștiului, informeaza Poliția Capitalei. Cadavrul a fost preluat pentru necropsie, iar Serviciul Omoruri efectueaza cercetari.Sambata seara, prin apel la 112, a fost sesizat faptul…

- O crima oribila socheaza opinia publica din Spania. O romanca de 36 de ani, insarcinata in 6 luni, a fost gasita decapitata in locuinta in care statea cu chirie intr-un orasel din provincia Valencia, anunța ProTV. Trupul femeii – Isabel Elena Raducanu – a fost descoperit de partenerul iubitul ei, un…