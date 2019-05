Stiri pe aceeasi tema

- Un mormant sapat in calcar, vechi de 4.400 de ani, in care se afla ramasitele a doi preoti din perioada celei de-a 5-a Dinastii egiptene (aproximativ 2.500 i.Hr) a fost descoperit pe Platoul Giza, in apropierea celebrelor piramide, transmite sambata DPA.

- Egiptologul Zahi Hawass și o echipa de arheologi egipteni au descoperit zilele trecute trei sarcofage sigilate intr-un mormant din apropiere de Cairo. Cele trei sarcofage care dateaza de acum 2.500 de ani, din timpul celei de-a 26-a Dinastii egiptene, conțineau trei mumii. Una dintre ele este a unui…

- Osemintele unei femei de 64 de ani au fost descoperite in curtea unei case parasite din Soroca. Femeia era data disparuta din vara lui 2018, transmite IPN. Potrivit ofiterului de presa al Inspectoratului de...

- Secarea lacului Colibița arata cum proprietarii de cabane și pensiuni din zona deverseaza dejecțiile direct in lac. Autoritațile nu au facut, pana acum, nimic, in acest sens. Reporterii PRO TV au filmat țevile care ajungeau direct in lac și care se vad acum, odata cu golirea acestuia. Proprietarii cabanelor…

- UPDATE: Dupa aproximativ 11 ore de lupta cu focul, pompierii vasluieni au reușit sa stinga incendiul din localitatea Muntenii de Jos. Angajații ISU au terminat operațiunea in aceasta dimineața, in jurul orei 2:00. Munca acestora a fost ingreunata și de vantul care a batut ieri toata ziua, dar și de…

- Un adolescent de 14 ani, din Țara Galilor, și-a luat viața in apropiere de școala sa. Trupul sau neinsuflețit a fost descoperit de un prieten. Se pare ca Derek Brundrett avea probleme psihice și...

- O descoperire infioratoare a fost facuta astazi de polițiștii din Baia Mare. Un barbat care era la pescuit a sunat la 112 dupa și a raportat ca a vazut un cadavru decapitat plutind pe apele lacului de acumulare din zona Barajului Firiza.