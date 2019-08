Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au efectuat astazi primele sapaturi cu pick-hammerul in gropile betonate din curtea casei lui Gheorghe Dinca. Polițiștii au ridicat din aceste gropi probe, care i-au determinat pe anchetatori sa ia o decizie șocanta: Casa lui Gheorghe Dinca ar putea fi demolata caramida cu caramida,…

- Ancheta in cazul crimelor de la Caracal merge mai departe. Dupa aproape doua saptamani de la aflarea tragediei, anchetatorii au inceput sa sparga gropile cimentate din curtea lui Gheorghe Dinca.

- La aproape doua saptamani de la tragedia de la Caracal, anchetatorii au inceput sa sparga gropile betonate din curtea lui Gheorghe Dinca. Amintim ca Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, fete pe care le luase la ocazie.Citește și: ANM a emis prognoza meteo…

- Anchetatorii au confirmat faptul ca in curtea lui Gheorghe Dinca s-au gasit ramașițele a cel puțin trei victime. Cu toate acestea, surse apropiate anchetei susțin ca numarul ar putea fi mult mai mare și s-ar apropia de 20.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o…

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Ziarul Unirea Noi descinderi in “casa groazei” din Caracal. Anchetatorii trebuie sa sparga betonul din gropile sapate de Gheorghe Dinca in curtea acestuia Criminalul din Caracal se intoarce, azi, la “casa groazei”, loc in care se presupune ca le-a ucis pe cele doua tinere. Anchetatorii urmeaza sa sparga,…

- O noua dezvaluire TERIBILA despre criminalul din Caracal! Vezi ce s-a gasit in butoiul din curtea lui Anchetatorii il descriu pe Gheorghe Dinca, suspectul in cazul posibilei rapiri și ucideri a Alexandrei Maceșanu, ca fiind un om aproape de ”omul peșterii”! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…