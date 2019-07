Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.

- Ipoteza socanta in cazul fetelor disparute in Olt. Potrivit unor surse, politistii au gasit ramasite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat la ocazie pe una dintre fete.Nu se stie deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu aceste cazuri de disparitie, dar e una dintre…

- Ipoteza socanta in cazul disparitiei celor doua adolescente, care au plecat spre Caracal si nu s-au mai intors acasa. O fotografie a aparut pe Facebook in aceasta dimineata, cu mesajul ca aici ar fi fost gasite fetele disparute. Mesajul socant de pe Facebook era: „Fetele disparute din CARACAL au fost…

- Apar noi informații in cazul fetelor disparute din Caracal. Vineri dimineața, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul unui barbat de 65 de ani, mecanic auto, care a fost identificat dupa ce s-au gasit inregistrari video ale camerelor de supraveghere din zona. Polițiștii au mers pe fir dupa…

- Descoperire șocanta in cazul fetelor disparute in Olt! Cele doua fete disparute in Caracal ar fi fost ucise de soferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto in varsta de 65 de ani, a descins politia vineri de dimineata. Potrivit Antena3, care citeaza surse din ancheta,…

- Fete disparute Caracal. O perchezitie domiciliara este defasurata, la aceasta ora, în Caracal, pe strada Craiovei nr 169, la locuinta unui barbat a carui masina a fost vazuta pe camerele de supraveghere luând la ocazie o tânara.

