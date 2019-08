Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru invelit intr-o patura și legat cu banda adeziva a fost gasit intr-o gramada de moloz in timp ce aceasta era descarcata de un barbat in Ilfov. Poliția a demarat o ancheta, iar un procuror a fost chemat la fața locului, se arata intr-un comunicat citat de MEDIAFAX.In cursul zilei…

- Descoperire macabra in cazul dispariției a doua adolescente din Caracal: polițiștii au gasit ramașițe umane in casa unui mecanic auto din Caracal, despre care presupun ca ar fi luat fetele cu mașina, la ocazie. Ancheta este in plina desfașurare.

- Politia din orasul Koln din vestul Germaniei a anuntat joi ca a dejucat un posibil atac terorist dupa ce a efectuat razii la persoane din cercuri islamiste care au fost declarate un risc potential pentru public, relateaza dpa, potrivit Agerpres."Am avut informatii secrete ca un atac ar putea…

- Pentru turistii care au petrecut zilele acestea la malul marii, weekendul s-a terminat la fel cum a început... cu o razie. Tinta politistilor au fost, si pe drumul de întoarcere, soferii care au consumat alcool sau substante interzise.

- Descoperire socanta intr-o padure din Timisoara. Un barbat a fost gasit spanzurat in apropierea unei cai ferate. Un trecator a fost cel care a solicitat ajutorul oamenilor legii, potrivit Timis Online.

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, a fost gasit mort, in apartamentul sau, din Constanta, strada Prelungirea Liliacului, din cartierul Kilometrul 4 5. Macabra descoperire a fost facuta de echipajul de pompieri, format din patru subofiteri de la Detasamentul Port, solicitat sa deblocheze usa apartamentului…

- Jonathan Escarzaga, in varsta de 36 de ani, a fost descoperit mort in apartamentul sau in luna februarie. In corpul lui nu s-au gasit urme de droguri, dar poliția n-a dezvaluit niciodata cauza decesului barbatului. Administratorul blocului in care a locuit Escarzaga a chemat o firma care se ocupa…