- Descoperire socanta, facuta in weekend, la Iasi • Cadavrul unui tanar in varsta de 30 de ani a fost gasit plutind pe luciul unui lac • Politistii au fost informati despre disparitia barbatului chiar de tatal acestuia • Oamenii legii au plecat in cautarea sa si l-au gasit printre stuf pe malul lacului…

- Osemintele unei femei de 64 de ani au fost descoperite in curtea unei case parasite din Soroca. Femeia era data disparuta din vara lui 2018, transmite IPN. Potrivit ofiterului de presa al Inspectoratului de...

- Polițiștii au fost alertați prin 112, in legatura cu mirosul insuportotabil emanat dintr-un apartament, al unui bloc de pe strada Lacul Balea din Ploiești. Luni seara, in jurul orei 19.30, o locatara a blocului 32, de pe strada Lacul Balea, a sunat la 112, semnaland situația. Polițiștii s-au deplasat…

- Descoperire macabra in comuna Barbatești. Un barbat care disparuse de acasa in data de 22 februarie, a fost gasit mort la aproximativ un km de locuința sa intr-o gradina a acestuia. Polițiștii au intervenit la fața locului, moartea barbatului fiind suspecta. Un barbat, in varsta de 54 de ani, din…

- UPDATE: Dupa aproximativ 11 ore de lupta cu focul, pompierii vasluieni au reușit sa stinga incendiul din localitatea Muntenii de Jos. Angajații ISU au terminat operațiunea in aceasta dimineața, in jurul orei 2:00. Munca acestora a fost ingreunata și de vantul care a batut ieri toata ziua, dar și de…

- Un adolescent de 14 ani, din Țara Galilor, și-a luat viața in apropiere de școala sa. Trupul sau neinsuflețit a fost descoperit de un prieten. Se pare ca Derek Brundrett avea probleme psihice și...

- Vecinii au spus ca cele doua femei traiau modest și erau foarte bolnave. Ele nu consumau alcool. Una suferea de afecțiuni psihice, iar cealalta era ... The post Descoperire șocanta. Doua surori au fost gasite imbrațișate și fara viața appeared first on Renasterea banateana .

- Cadavrul unui bebeluș a fost gasit, marți dimineața, in scara unui bloc din municipiul Petroșani. Polițiștii fac verificari pentru a stabili daca bebelușul s-a nascut viu și cum a ajuns in acel loc, transmite Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara,…