- Initial s-a crezut ca Israela a murit din cauza unui atac cerebral insa in urma necropsiei efectuate de medicii legisti s-a constatat ca aceasta a murit din cauza unei hemoragii digestive. Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. Ce a marturisit despre experienta…

- Brigitte Sfat a anuntat ca a cheltuit 30.000 de euro doar pe operatiile de la sani. Brigitte Sfat a facut public UN DIALOG intre ea si Amalia Nastase. ESTE FABULOS "Eu ma iubesc foarte mult si imi place de mine mult. Doar pe sani am cheltuit 30.000 de euro. Am avut implanturi de fesier…

- O femeie s-a dus la spital acuzand dureri mari in piept, dar i s-a spus ca sufera de depresie și a fost trimisa acasa. Acum, insa, mai are doar opt saptamani de trait. Se pare ca medicul a greșit...

- Doi tineri din judetul Arad, in varsta de 23 de ani, au fost gasiti, miercuri dimineata, decedati, fiind impuscati, intr-un bar din localitatea aradeana Tarnova. Conform primelor informatii, cei doi au avut o relatie de concubinaj.Cadavrele au fost gasite de o cunostinta a uneia dintre victime,…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- Barbatul sustine ca doarme in sicriu pentru a face economie la lemne. Pentru a nu-i fi frig, si-a pus o plapuma de lana dedesubt, apoi mai multe paturi. Barbatul spune ca un alt motiv pentru care a ales sicriul in loc de pat este pentru ca are probleme de sanatate la coloana vertebrala. Medicii…

- Sistemul Public de Sanatate din Marea Britanie (NHS) a demarat o investigație dupa ce o proaspata mamica a acuzat ca dupa naștere a ramas cu pansamente in corp. Alexandra Loredana a nascut in luna ianuarie la Spitalul Wexham Park din Slough, sud estul Angliei, relateaza BBC News. La…

- Operatia, care a durat sapte ore, a avut loc pe 14 februarie la Spitalul Nair. Stirile despre aceasta procedura nu au aparut insa decat recent dupa ce spitalul s-a asigurat ca interventia chirurgicala a avut succes, in conditiile in care pacientul - Santlal Pal - si-a revenit dupa operatie, au indicat…

- Chirurgii din orasul indian Mumbai au extirpat o tumoare pe creier de 1,87 kilograme de la un barbat de 31 de ani, aceasta fiind, in opinia specialistilor respectivi, cea mai mare tumoare cerebrala din lume, informeaza DPA. Operatia, care a durat sapte ore, a avut loc pe 14 februarie la Spitalul Nair.…

- Toata lumea s-a intrebat cum arata Anastasia Cecati pe perioada sarcinii.Tanara de 31 de ani ucisa de sot duminica a publicat o singura poza cu ea, in care se vede ca ascunde burta de gravida.

- Politia federala americana a recunoscut vineri ca nu a luat masurile care se impuneau dupa ce a fost avertizata, in ianuarie, cu privire la potentialul pericol pe cae-l reprezenta Nikolas Cruz, un adolescent de 19 ani care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, scrie AFP. FBI a precizat…

- Un barbat de 48 de ani a stat inchis in canalizarea din Londra timp de trei zile, pana cand mai mulți trecatori au auzit țipete și au anunțat autoritaaile. Barbatul a spus ca timp de 72 de ore s-a plimbat prin subteran pentru a gasi o ieșire, insa fara niciun rezultat. Astfel, i-a venit…

- Un proprietar de animale din zona orasului Targu-Carbunesti a fost depistat, in aceasta dimineata, de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, folosind in activitate doi angajati fara forme legale de angajare, sanctiunea pe care acesta urmeaza sa o primeasca…

- Specialistii in nutritie au descoperit o dieta-minune care vindeca mai multe boli grave, precum cancerul si diabietul. Desi toata lumea crede ca grasimilie sunt daunatoare, un regim cu un continut normal de grasimi nu dauneaza sanatatii, ba din contra!

- Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj reactioneaza dupa acuzatiile tatalui copilului mort pe patul de spital in Bucuresti. Medicii sunt invinuiti ca nu l-ar fi resuscitat pe micut. In plus, mai spunea tatal copilului...

- Un studiu aflat in stadiu avansat asupra unor pacienti cu gripa din Japonia si SUA a relevat ca administrarea medicamentului produs de Shionogi & Co. distruge virusul intr-un interval mediu de 24 de ore. Prin urmare, vindecarea este mult mai rapida decat in cazul oricarui alt medicament de pe piata.…

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- A fost confirmat un prim caz de gripa din acest sezon, in județul Timiș. Analizele de laborator au aratat ca un copil de doar doi anișori este infectat cu virusul gripal. Cazul a fost confirmat de catre specialiștii de la Institutul Cantacuzino. Micuțul de doi ani este internat de cateva zile la Spitalul…

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Dupa 8 ani de casatorie, relatia dintre Nicoleta si Cristian s-a degradat cumplit. Desi aveau doi copii impreuna, sotul educatoarei devenise tot mai violent, iar scenele cumplite se petreceau chiar si in fata micutilor. Pana la momentul in care a fost ucisa, Nicoleta a mai avut un episod in…

- Un barbat în vârsta de 77 de ani s-a aruncat, miercuri, în gol, de la etajul 5 și și-a pierdut viața. Se pare ca barbatul suferea de tulburari psihice și era suspect de cancer.

- Ar putea sa va intereseze: Asistența medicala pe plaja 11.06.2010 CEV Satellite, la Mamaia ! 10.06.2010 CEV Satellite, la Constanța ! 14.06.2010 O noua descoperire macabra pe plaja Modern: un cadavru a fost gasit în apa, în apropierea digului. Din primele informații, cadavrul descoperit…

- Un barbat din Bacau, care a incercat sa se sinucida, ii pune intr-o mare incurcatura pe medicii ieseni. El are un proiectil infipt in creier, dupa ce s-a impuscat sub barbie din cauza unor conflicte conjugale. (VEZI SI: Medicii se tem ca politistul impuscat in cap din greseala nu va supravietui! Nenorocirea…

- Un copil de 11 ani a ajuns in coma de gradul III la Institutul Mamei si Copilului dupa ce s-a intoxicat cu gaze de etiologie necuoscuta. Cazul a avut loc ieri.Medicii i-au acordat asistenta medicala necesara, iar copilul a iesit din coma si respira de sine statator.

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Melbourne, reușind astfel sa-și egaleze cea mai buna performanța la Australian Open. Deși accidentata la glezna și epuizata dupa o prima saptamana in care a stat ore bune pe teren, liderul mondial a invins-o lejer pe Naomi Osaka.In…

- "Procurorii ancheteaza circumstantele incidentului. In baza concluziilor anchetei, Parchetul va decide cum sa actioneze in acest caz", a anuntat procuuratura din districtul Petrodvoret, din Sankt Peterrsburg.Potrivit presei din Rusia, reptila de doi metri a fost gasita, joi, la subsolul…

O femeie de 63 de ani a murit la inceputul anului din cauza peritonitei, iar medicii au tratat-o timp de o noapte pentru diabet. Comisia de ancheta a Spitalului Judetean Suceava a concluzionat ca decesul a survenit pe fondul degradarii parametrilor vitali. Medicii suceveni sustin ca nu au gasit nicio…

- Concluziile anchetei administrative efectuate la Spitalul de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava, in cazul pacientei care a murit in data de 5 ianuarie a.c., din cauza unei peritonite, au fost facute publice joi. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a ...

- Ramasitele pamantesti a cel putin 32 de persoane au fost descoperite in gropi comune in statul mexican Nayarit (centru-vest), au anuntat marti autoritatile locale, scrie digi24.ro."Prima groapa comuna a fost localizata sambata.

- Doisprezece frati si surori, între care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, înfometati si murdari într-un mic oras din California, iar parintii lor au fost încarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta…

- Medicii ieseni au intervenit la un caz de-a dreptul halucinant. Un barbat de 47 de ani a fost ridicat din strada dupa ce un caine de lupta i-a atacat barbatia si l-a lasat fara un testicul. Cazul a ajuns la Politie.

- Un barbat a fost gasit decedat, plutind pe lacul din parcul IOR din Capitala. Potrivit ISU, primele echipaje au ajuns deja la fata locului si intervin pentru recuperarea cadavrului.Din primele informatii este vorba de un barbat cu varsta cuprinsa intre 35 si 40 de ani. La fata locului…

- Un creier în miniatura, un craniu si par au fost descoperite în interiorul unei tumori care crestea în ovarul unei tinere de 16 ani. Tumoarea a fost descoperita atunci când adolescenta, din Japonia, a efectuat o operatie pentru îndepartarea apendicelui, relateaza…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Medicii legisti au transmis anchetatorilor primele concluzii ale autopsiei efectuate in cazul simleuanului Carol Onit, gasit carbonizat in curtea casei in luna noiembrie a anului trecut. Potrivit unor surse judiciare, moarte a fost una violenta si s-a datorat arsurilor de gradul III si IV de pe 80 la…

- Un caz cutremurator a șocat Romania la inceputul acestui an. O fetița de nici doi ani din Chinari, județul Mureș, a fost ucisa de unchiul ei, care i-a sucit gatul . Medicii legiști au efectuat autopsia, iar concluziile sunt șocante. Medicii legisti au stabilit ca fetita a avut o moarte violenta, produsa…

- Mai mulți muncitori din Iași au ajuns la spital dupa ce au taiat o vaca turbata. Medicii spun insa ca aceștia au ajuns la spital mult prea tarziu și ca vaccinul ar putea sa nu mai aiba efect. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat joi jurnalistilor…

- De cateva zile, opinia publica vorbeste despre doctorul Mihai Lucan. Acelasi medic care l-a operat si pe celebrul Alexandru Arsinel, in urma cu cativa ani. Informatia a ajuns in presa in anul 2009 si Victor Socaciu a devenit ‘cantaretul cu patru rinichi’. A

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul dublei sinucideri de la Iasi. Dupa efectuarea autopsiei, s-a constatat faptul cei directorul BCU Iasi, Bogdan Maleon, si sotia lui, Anda, aveau o alcolemie extrem de ridicata.

- Medicii il numesc miracol de Craciun. Cazul unui barbat din Vaslui a facut pe toata lumea sa se minuneze. Un barbat care a fost la un pas de moarte si-a revenit surprinzator, cand nimeni nu se mai astepta.

- Inspectorii antifrauda fiscala au identificat o retea de 25 de firme care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de peste 101 milioane lei, prin diminuarea artificiala a bazei impozabile si sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA aferente activitatii de comercializare de bunuri…

- O femeie în vârsta de 26 de ani din SUA a nascut o fetița al carei emblion a fost donat în urma cu 24 de ani, fiind astfel cel mai lung embrion congelat care a existat vreodata.

- Duminica un șofer a anunțat la 112 ca o mașina care ar fi intrat în depașire în jurul orei 23, în afara localitații Boița, s-ar fi rasturnat imediat dupa, în râu. Marți, scafandrii au scos mașina din Olt.

- In cursul acestei nopti, un accident rutier a avut loc la intesectia strazii Caragiale cu strada Corbului. Un autoturism marca Mercedes a intrat intr un vehicul marca Dacia Logan, parcat pe bordura. Masina, distrusa in totalitate, a ajuns intr un copac. ...

- Dan Ciprian Sfichi, polititul lovit cu sabia in cap in timpul unei perchezitii, va fi recompensat cu salariu de excelenta, scrie informatiata.ro. Asa au decis mai marii IPJ Suceava. Acesta va primi timp de 6 luni, incepand din ianuarie 2018, 50% din salariul de functie. Citeste si Rasturnare…

- Iata ca primele roade se culeg dupa ce NASA a batut palma cu Google Artificial Intelligence. Agentia spatiala americana (NASA) a descoperit in premiera opt planete care orbiteaza in jurul aceleiasi stele, o stea indepartata numita Kepler-90, aflata la o distanta de 2.545 de ani lumina de Pamant, in…