Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii și polițiștii din Ialomița sunt in alerta, dupa ce o femeie și-ar fi omorat iubitul și i-ar fi dat foc. La fața locului a fost gasit un cadavru carbonizat.Potrivit unor surse judiciare, un barbat din localitatea Manasia a sunat la 112 și a reclamat mirosul puternic care vine din…

- O femeie și-ar fi omorat iubitul și i-ar fi dat foc. La fața locului, a fost gasit un cadavru carbonizat. Potrivit unor surse judiciare, un barbat din localitatea Manasia a sunat la 112 și a reclamat mirosul puternic care vine din curtea vecinilor. Surse judiciare au declarat pentru…

- Crima petrecuta in comuna Manasia, miercuri, 14 august, din județul Ialomița i-a șocat pe toți. o femeie din localitate și-ar fi ucis soțul, iar apoi i-a incendiat trupul. Oamenii legii au sosit imediat la fața locului pentru cercetari. De asemenea, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița…

- Directorul general Oracle Romania, Sorin Mindruțescu, a fost plasat de procurorii DNA sub control judiciar pe cauțiune in valoare de 500.000 de euro, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca Sorin Mindruțescu este sub control judiciar pe…

- Politistii au efectuat, vineri dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat din Caracal, intr-un caz de disparitie a unei fete de 15 ani, potrivit unor surse judiciare. Aceleasi surse neoficiale afirma ca la locuinta barbatului ar fi fost gasite fragmente de oase umane in butoaie metalice…

- Un barbat urmarit international de autoritatile judiciare din Belgia, pentru comiterea infractiunii de furt a fost prins de politistii barladeni din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Feroviare Vaslui, au informat, luni, reprezentantii IPJ Vaslui, potrivit Agerpres. "In data de…

- Polițiștii din orașul Galați cauta un barbat care a lovit un polițist in civil, in timp ce aplana un conflict violent intr-o benzinarie, informeaza MEDIAFAX.Surse apropiate anchetei declara ca incidentul s-a produs intr-o stație de alimentare cu carburanți din orașul Galați. Deși nu…

- Ancheta privind accidentul aviatic produs miercuri, 15 aprilie, in Muntii Buzaului, a fost preluata de catre un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Anchetatorii nu-si explica, deocamdata, de ce compontente din avion, dar si bunuri ale victimelor, au fost imprastiate…