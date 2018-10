Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a 11 bebeluși au fost gasite dupa ce au fost ascunse in tavanul unei case funerare din Michigan, care a fost inchisa in urma cu șase luni, scrie AP. Poliția din Detroit spune ca opt sau noua cadavre au fost gasite intr-o cutie de carton, iar celelalte intr-una sau mai multe cuști, toate ascunse…

- Politistii au retinut un barbat acuzat ca a violat un minor in varsta de opt ani, iar in urma investigatiilor s-a stabilit ca este vorba despre ... The post Descoperire șocanta. Un tata și-a violat copilul, rezultat al unui incest cu sora sa appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 166 de cadavre au fost descoperite în Mexic, într-o groapa comuna din statul Veracruz, afectat de violenta cartelurilor de droguri si unde numeroase descoperiri de acest tip au mai fost semnalate, a indicat joi procurorul local citat de AFP.

- O descoperire șocanta a fost facuta de Poliția Braila, care a gasit trupul neinsuflețit al unui bebeluș de șase zile intr-o fantana din comuna Baraganul. Anchetatorii iau in calcul inclusiv varianta ca mama bebelusului sa-l fi aruncat in fantana din cauza unei depresii postnatale.

- Un sicriu cu oseminte umane a fost descoperit, marți, pe marginea Drumului Național 67, in comuna Lelești, din Gorj, de drumarii care strangeau gunoaie, in cadrul unei acțiuni de ecologizare. Polițiștii au deschis o ancheta.Citește și: Klaus Iohannis face legea in fieful Antena 3: lovitura…

- Locuitorii au fost socati in momentul in care au descoperit o parte din piciorul femeii accidentate in weekend. Piciorul femeii ramasese agatat de acoperisul din plastic de la intrarea intr-o casa aflata in apropierea locului in care s-a produs accidentul. Femeia a traversat strada in mod…

- Opt persoane, intre care sase copii, au fost gasite fara viata intr-un vehicul frigorific care transporta migranti, in orasul Zuwara de pe coasta de vest a Libiei, au anuntat luni autoritatile citate de...

- Un tanar de 30 de ani a murit in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost implicat intr-un accident, pe DN 71 Bucuresti-Targoviste, politistii gasind in masina acestuia doua plase cu bani,...