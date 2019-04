Stiri pe aceeasi tema

- Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti a descoperit si finalizat un caz socant: 41 de pisici erau tinute de ani de zile la limita supravietuirii, in bezna, in bucataria unui apartament aflat in sectorul 6.

- Poliția Locala din București a efectuat, in noaptea de vineri spre sambata, o razie in randul taximetriștilor din Centrul Istoric. In urma controlului, au fost aplicate 10 sancțiuni pentru ca cei care au refuzat curse sau au propus prețuri mai mari decat cele stabilite de aparatele de taxat.„Inspectori…

- Parut persoane, dintre care trei angajai ai DSP, au fost retinute seara trecuta in dosarul falsului medic italian. Ulterior, procurorii au decis ca doi funcționari ai Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) sa fie cercetati sub control judiciar, iar alte doua persoane sa fie…

- Marti, 5 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un minor, in varsta de 16 ani, banuit de comiterea mai multor infractiuni de furt si abuz de incredere prin fraudarea creditorilor.Potrivit Politiei Capitalei, din datele si probele administrate…

- Amenzi in valoare de peste 20.000 de lei au fost aplicate in mai multe cluburi din zona Centrului Vechi al Capitalei, fiind constatate mai multe nereguli in urma unor controale efectuate in noaptea de vineri spre sambata, au informat reprezentantii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Arheologii au descoperit o baie antica de aburi pe care mayasii au folosit-o probabil in scopuri ritualice sau poate pentru relaxare. Descoperirea a fost realizata in orasul antic Nakum, Guatemala de astazi. Situl contine si fragmente de vase de ceramica si unelte din obsidian. Aceste artefacte erau…

- Un barbat banuit ca a furat combustibil a fost oprit cu focuri de arma de politisti ai Sectiei 19, Sectorul 5, el incercand sa fuga in momentul in care politistii au vrut sa-i verifice autoturismul. "Din investigatiile efectuate s-a stabilit faptul ca soferul autovehiculului, impreuna cu un alt barbat,…

- Mai mulți membri ai asociației Evoluție in Instituție au aruncat pe scarile de la intrarea in Ministerul Justiției vopsea roșie și cuțite in semn de protest fața de valul de infracțiuni violente savarșite in ultimele luni de condamnații eliberați anticipat in baza legii recursului compensatoriu. Mihai…