Stiri pe aceeasi tema

- O limba "artificiala", care poate depista diferentele subtile intre tipurile de whisky, poate ajuta in lupta contra comertului cu alcool contrafacut, a anuntat o echipa de oameni de stiinta din Scotia, transmite Press Association, citata de Agerpres.

- O limba ''artificiala'', care poate depista diferentele subtile intre tipurile de whisky, poate ajuta in lupta contra comertului cu alcool contrafacut, a anuntat o echipa de oameni de stiinta din Scotia, transmite Press Association, citata de Agerpres. Inginerii scotieni au realizat un degustator artificial…

- Inginerii scotieni au realizat un degustator artificial care exploateaza proprietatile aurului si aluminiului pentru a testa diferentele dintre bauturile alcoolice.Tehnologia poate depista diferentele subtile dintre acelasi tip de bautura alcoolica, maturat in butoaie diferite, cu o acuratete…

- Legea cu privire la asigurarea functionarii limbii ucrainene ca limba de stat a intrat in vigoare marti in Ucraina, documentul prevazand utilizarea obligatorie a limbii ucrainene in toate domeniile de activitate, informeaza publicatia Ukrainska Pravda, preluata de Agerpres. Aceasta lege prevede ca fiecare…

- Televiziunea Romana a dezvaluit numele celor zece artisti care vor concura in cadrul Festivalului International Cerbul de Aur 2019, care se va desfasura in perioada 22-24 august in Brasov. De asemenea, TVR a facut publica si lista pieselor romanesti din care concurentii isi vor alege cate una pe care…

- Reprezentanții Universitații „Constantin Brancusi” din Targu Jiu au efectuat sambata, 06.07.2019, o campanie de promovare a invațamantului in limba romana in cadrul comunitaților cu populație de etnie romana din Serbia de Rasarit. Campania a avut scopul de a ajuta elevii de etnie romana pentru susținerea…

- Doi arheologi au descoperit ca unele insule artificiale de pe lacuri si rauri din Irlanda, Tara Galilor si Scotia sunt mai vechi decat s-a crezut pana acum, fiind construite chiar inaintea celebrului sit Stonehenge.

- Atunci când whisky-ul e produs în Scoția se numește scotch. Când e facut în Kentucky, SUA, se numește whiskey (și irlandezii adauga "e"-ul). Dar cum se numește atunci când e produs în Suedia, bazat pe o rețeta creata de un algoritm de inteligența artificiala…