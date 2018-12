Stiri pe aceeasi tema

- Dune de nisip formate in ultima Era Glaciara au fost descoperite in apropierea tarmului estic al Australiei. Modul in care dunele stravechi au supravietuit cresterii nivelului apelor reprezinta un mister geologic, insa specialistii considera...

Recunoasterea de catre Australia a Ierusalimului de vest drept capitala a Israelului creeaza "consternare" si este "partinitoare", a declarat duminica secretarul general al Ligii Arabe, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.

- Cercetatori de la Universitatea Bristol din Marea Britanie au realizat un studiu care i-a ajutat sa inteleaga mai bine modul in care pasarile au evoluat pentru a avea penaje colorate, informeaza luni Press Association. Iridescenta este responsabila pentru existenta unora dintre cele mai…

- Organizatii afiliate gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) au afirmat ca vor avea loc noi operatiuni impotriva Australiei si altor tari occidentale, potrivit unor afise reprezentand atacul cu cutit comis saptamana trecuta la Melbourne, scrie agerpres.ro.

- Oameni de stiinta israelieni au reconstruit coloana vertebrala si cutia toracica a omului de Neanderthal cu ajutorul tehnologiei 3D si au descoperit ca acesta nu era atat de aplecat si de neindemanatic pe cum se credea anterior, a notat duminica Ynet, citat de Xinhua.

- Modul in care respiram poate influenta cat de bine amintirile noastre sunt consolidate (intarite si stabilizate). Daca respiram pe nas si nu pe gura dupa ce am incercat sa invatam un set de mirosuri, atunci le tinem minte mai bine,...

- Cercetatorii au identificat o stea tanara cu patru planete de dimensiunea lui Jupiter si Saturn care o orbiteaza. Este pentru prima data cand atat de multe planete gigantice au fost detectate intr-un sistem atat de tanar. Sistemul a stabilit...

- Un tanar britanic aflat intr-o calatorie in jurul lumii cu bicicleta in incercarea de a stabili un record mondial a ramas fara pretiosul vehicul, care i-a fost furat in nordul Australiei, dupa ce a strabatut 20 de tari si 11.000 de kilometri, relateaza miercuri DPA. Marti, in cea de-a 103-a zi a tentativei…