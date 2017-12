Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra a politistilor ieseni! Un fost pugilist a fost gasit mort în masina personala. Este vorba despre dublu campionul national Viorel Soroceanu, în vârsta de 63 de ani, informeaza bzi.ro

- TRAGIC… O batrana in varsta de 64 de ani, din municipiul Vaslui, a fost gasita decedata in locuința sa, aflata pe strada “Dragoș Voda”. O sora a acesteia, venind sa o viziteze de Craciun, a constat ca femeia nu raspunde, iar ușile sunt incuiate. Ea locuia singura de ceva vreme. A fost alertata Poliția,…

- DESCOPERIRE TERIFIANTA: Sase cadavre spanzurate de poduri si un mesaj au ingrozit tara inainte de Craciun Sase cadavre au fost gasite spanzurate de capete de poduri in Baja California Sur, un stat turistic din nord-vestul Mexicului. Aceasta opera terifianta are legatura cu mafia mexicana care castiga…

- Turneul Campionilor Tenis 10 FRT, editia 2017 s-a desfasurat in zilele de 16 si 17 decembrie, la Brasov, muncipiul Falticeni fiind reprezentat de opt emisari de la ACS "Nada Florilor". La Nivelul Rosu, medaliile de aur si argint au ajuns in urbea de pe Somuz,. David Arcip (7 ani) ...

- Politia australiana a intrat in alerta, dupa ce o masina de teren alba a intrat intr-un grup de pietoni. Inca nu se stie daca este vorba despre un posibil act de natura terorista. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, ora locala a Australiei, la intersectia Flinders Street cu Elizabeth Street si a…

- Pentru prima data in istoria sa, organismul european EuroNCAP care evalueaza securitatea si fiabilitatea vehiculelor, a atribuit nota 0 (din 5 maximum) la capitolul siguranta. Este vorba de modelul Punto fabricat de Fiat, care s-a clasat pe ultimul loc in acest an in clasamentul anual de securitate…

- Te-ai bucurat ca ai scapat de timbrul de mediu? Teapa, vine o noua taxa auto, poate chiar mai grasa decat iti vine a crede. Si uite asa o sa vezi cum ti se transfoma cazanu’ in obiect de mare lux. Finantele ne-au amenintat tot anul ca o sa ne pocneasca in moalele capului, la fontanela, […] Ai o masina…

- Este un nou trend care se infiltreaza pe piata, inclusiv in Romania. Leasingul sau plata cash sunt solutii pentru cumpararea unei masini, dar prin contractul de abonament soferii isi pot lua masina si o pot schimba la un an. Este „exact cum ai achizitiona un telefon” , a comentat publicatia online Slate,…

- Dupa ce alesii neamului de la USR au protestat pe parcursul zilei in sala de plen, in timpul sedintei Camerei Deputatilor in care se discuta legea privind statutul magistratilor, seara trecuta forfota s-a mutat, seara trecuta, in fata Parlamentului, unde mai multe persoane s-au adunat in strada, pentru…

- Salvatorii au intervenit in ajutorul persoanelor aflate intr-o masina ce a fost implicata intr-un accident rutier produs pe o sosea de pe raza judetului Timis. Mai exact, un autoturism in care se aflau doi adulti si trei copii a parasit carosabilul si s-a rasturnat. S-au chemat ajutoare, iar la fata…

- Fostul campion national la box, Gheorghe Butnaru, antreneaza tinerii din municipiul Falticeni, judetul Suceava si ii sprijina in a avea o cariera in sportul cu manusi. Cum banii sunt putini, nu de putine ori Gheorghe Butnaru plateste deplasarile la competitii si tot ceea ce este nevoie din pensia sa.

- DESCOPERIRE MACABRA langa SEINI: TREI CADAVRE AU FOST GASITE INTR-O CURTE. SUSPECȚI: CAMATARII Trei cadavre au fost descoperite intr-o curte de catre localnici. O crima greu de imaginat a avut loc in localitatea Apa este vorba de uciderea a doi soți și a soacrei barbatului. Aceștia locuiau impreuna…

- Accident grav pe DN1C – un autotren care transporta nisip s-a rasturnat peste o masina. S-a intamplat pe raza localitatii Tautii Magheraus, din Maramures. Catre locul incidentului au fost directionate echipaje medicale, pentru a acorda prim-ajutor ranitilor, dar si de politie. “In urma incidentului…

- Inconstienta unui tanar de 19 ani, din Mehedinți, putea sa se transforme intr-o tragedie, sambata. Dupa ce a consumat mai multe pahare cu alcool, acesta s-a urcat la volan și a plecat la plimbare, in județul Gorj. Calatoria s-a incheiat la Tismana, unde șoferul incepator s-a oprit…

- Acesta a fost scos de pompieri din apa, fiind chemati la fata locului membrii unui echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi care nu au putut decat sa constate decesul. "Echipajul nostru cu medic a constatat decesul, barbatul avand semne de moarte biologica instalate", a precizat Nicolai Pralea,…

- Doi cetateni brazilieni au fost retinuti de catre Procurorii DIICOT pentru cantitatile impresionante de cocaina pe care le detineau. Acestia sunt acuzati pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce s-a descoperit ce detineau in stomac.

- O masina facuta zob si doua vieti curmate in doar cateva clipe. Totul, pe fondul unui teribil accident. S-a intamplat in Mehedinti, dupa ce masina in care se aflau doi tineri- o femeie si un barbat – s-a prabusit in gol de pe o pasarela construita peste o cale ferata si s-a transformat intr-un morman…

- Un control in trafic i-a adus mari batai de cap unei sucevence in varsta de 46 de ani. Totul dupa ce in masina in care se afla au fost gasite, din cate au anuntat politistii, nu mai putin de 150.000 de tigari, toate fara timbru de accizare. Odata constatata aceasta situatie, oamenii legii au decis […]…

- Italienii de la Lamborghini au prezentat ieri conceptul Terzo Millennio (Mileniul Trei) la conferinta EmTech din Statele Unite. Conceptul este rezultatul primelor 12 luni dintr-un parteneriat intre cunoscutul producator de automobile supersport si Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT). Cu…

- Salvatorii au intervenit in numar mare la locul unui accident grav, in care a fost implicat un autoturism la bordul caruia se aflau trei barbati. Totul s-a intamplat pe drumul antional 6, pe raza localitatii timisene Lovrin, dupa ce masina a iesit de pe carosabil, din cate anunta reprezentantii ISU…

- Descoperire macabra intr-un parc din sectorul Rașcani al capitalei. Cadavrul unei adolescente de 14 ani din Chișinau, care se afla in stare de putrefactie, a fost gasit acum doua saptamani.

- O femeie din Bihor a incremenit cand a mers sa scoata apa de la fantana pe care o are in curtea casei. La scurt timp dupa ce a invartit de roata de care ar fi trebuit sa se afle agatata galeata, la suprafata a iesit capul sotului. Imaginea a fost atat de socanta, incat ea a suferit un soc emotional…

- O femeie de 52 de ani, din Suceava, a fost ranita de un autoturism, in timp ce traversa neregulamentar DN29, la Dumbraveni. Accidentul a avut loc aseara, iar victima a fost transportata cu ambulanța la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Mașina era condusa de un barbat de 67 de ani, din Dumbraveni.…

- Un japonez a fost arestat in Tokyo dupa ce vecinii acestuia au raportat ca ar fi sesizat un miros patrunzator ce provenea din locuinta criminalului. Politia a descoperit la domiciliul tanarului noua cadavre, dintre care doua decapitate.

- Accidentul s-a petrecut in Italia, in ianuarie 2012. Romanul avea atunci 38 de ani. Barbatul era baut si a traversat strada printr-un loc nepermis cand o masina condusa de o soferita l-a lovit in plin. In urma impactului puternic, barbatul a fost ranit grav. Soferita a fost cea care a sunat…

- Taximetristul are 52 de ani. Apelul la 112 a fost facut de un alt taximetrist, care l-a vazut pe barbat ca nu mai mișca și a sunat dupa ajutor. Echipajul SMURD sosit la fața locului a aplicat manevre de resuscitare, dar, din nefericire, fara succes, barbatul fiind declarat decedat. Incidentul s-a…

- Este ancheta in plina desfașurare dupa ce un turist a fost gasit mort in masina, pe Transfagarasan. Omul a intrat in stop cardiorespirator si a avut nevoie urgenta de interventia medicilor, scrie b1.ro.

- Trupul barbatului de 45 de ani care alaturi de familia sa a cazut cu masina in Dunare, in judetul Caras-Severin, a fost gasit la 44 de kilometri de locul accidentului, pe malul sarbesc. Cadavrul este in stare avansata de putrefactie, dar anchetatorii au gasit asupra sa actele care-i confirma identitatea.

- Din salvatori, au devenit intr-o clipa victime. Li s-a intamplat cadrelor medicale de la Ambulanta constanteana. Mai exact asistentei si medicului de pe masina de interventie implicata intr-un accident produs intr-o intersectie din orasul de la malul marii si in care a mai fost implicata si o masina…

- Un barbat din Amara a facut o descoperire socanta in vie cand a mers sa culeaga strugurii. Acesta a gasit un schelet uman si banuieste ca este vorba despre sotia sa, disparuta de acasa in vara acestui an. Citeste mai mult: adevarul.ro/locale/slobozia/descoperire-macabra-amara-gasit-barbat-vie-s-a-dus-culeaga-strugurii-1_59eefaa45ab6550cb86f531e/index.html

- Irina are toate motivele sa fie fericita de cel mai recent succes al sau, obtinut la acest final de saptamana. Begu si Errani au avut nevoie de o ora si 9 minute pentru a incheia victorioase cele doua seturi disputate duminica, in ultimul act al turneului din China, pentru a-si trece in palmares al…

- Carabinierii, Garda financiara italiana si vamesii au facut o descoperire macabra pe aeroportul Orio din Bergamo. Intr-o interventie comuna, acestia au gasit in bagajele unor vanatori italieni intorsi din Romania un numar foarte mare de pasari ucise ilegal, printre care se aflau si specii…

- La exact o saptamana de cand s-a produs tragedia care a lovit familia din Caras-Severin, in urma careia fusesera dati disparuti doi copii si parintii lor, aflati intr-o masina ce a plonjat in Dunare, a fost identificat trupul fara suflare al fetitei de 3 ani. Alertati de persoanele care au observat…

- Iata o poveste interesanta care s-a petrecut in 1978. Doi baieti s-au apucat sa sape in fata casei in care familia lor tocmai se mutase, iar la un moment dat au dat de ceva metalic. Au chemat autoritatile, iar din pamant a fost scos un automobil sport Ferrari Dino 246 GTS, construit in 1974. Masina…

- Prinsi de oamenii legii cu peste 70.000 de tigari in masina, doi barbati au ajuns sa fie in prima faza retinuti, iar deunazi plasati sub control judiciar. Masina a fost oprita in trafic marti, pe raza localitatii Fundu Moldovei. In momentul in care autoturismul a fost luat la puricat de politistii suceveni,…

- O persoana a murit, iar o alta a fost grav ranita, joi, dimineața, intr-un grav accident in Timișești, județul Neamț. Cele doua victime au ramas incarcerate, dupa ce mașina in care se aflau a lovit violent o combina agricola, pe DN 15B. Accidentul s-a petrecut pe raza localitații Timișești, de pe drumul…

- Una dintre cele 4 victime disparute în cazul accidentului halucinant de la Coronini, unde o masina a cazut în apa Dunarii, a fost gasita în dreptul localitatii Svinita, pe malul sârbesc al Dunarii.

- Un Ford Phaenton model 1929 a fost ultima masina care a traversat batranul pod Tappan Zee de peste raul Hudson. Inaugurat in decembrie 1955, acesta va fi inlocuit cu un edificiu nou, cu patru benzi pe sens, proiect aproape finalizat, care a costat statul american New York circa 4 miliarde de dolari.…

- 20:35 Hansol KIM14,966 pentru prima saritura si ii sufla bronzul lui Dragulescu. 20:30 Rusul Dadalozan a intrat in cocurs din postura de reyerca, sare primul si rateaza, aterizand pe burta. 20:28 Inca doi sportivi. Radivilov (Ucraina) are evolutie de peste 15.000 din prima si trece…

- Cadavrul decapitat al unui bAƒrbat a fost gAƒsit, marAi dimineaAa, pe un cA¢mp situat A®n apropierea localitAƒAii BrastavAƒAu, din judeAul Olt, poliAiAYtii demarA¢nd o anchetAƒ, anunAAƒ mediafax.ro.

- UPDATE 11.20 Anchetatorii au descoperit in urma cautarilor capul cadavrului gasit marti-dimineata pe un drum din Brastavatu, la aproximativ 20-30 metri de trup. "L-au gasit la cativa metri departare, in vii, probabil vreun caine l-a dus acolo. Am inteles ca ar fi vorba de un baiat de…

- O femeie de 42 de ani din oras este acuzata ca l-a aruncat acolo imediat dupa ce i-a dat viata. Colegii ei au anuntat politia si acum este ancheta. Abia diseara, dupa efectuarea necropsiei fatului, se va sti exact ce s-a intamplat.

- Este o adevarata desfasurare de forte, la momentul de fata, pe DN 22C, la locul unui accident rutier foarte grav, in urma caruia o masina a fost transformata, pur si simplu, intr-un morman de fiare. Vorbim despre o coliziune intre un autocar si un autoturism, produsa in jurul orei 13, pe raza localitatii…

- Un barbat din Crainimat a avut soc la inceputul saptamanii cand a facut o descoperire macabra in curte. Acesta sapa un sant, cand a descoperit ramasite umane care datau de zeci de ani, noteaza bistriteanul.ro.