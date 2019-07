DESCOPERIRE MACABRĂ! POMPIERII AU SCOS DOUĂ CADAVRE DINTR-O FÂNTÂNĂ Decoperire macabra intr-o localitate din județul Dolj. Localnicii au dat alarma dupa ce au observat dispariția a doua persoane, iar pompierii sosiți de urgența la fața locului le-au scos cadavrele dintr-o fantana. Polițiștii au deschis un dosar in acest caz și incearca sa afle cum s-a produs totul. Doua persoane s-au inecat dupa ce au cazut intr-o fantana aflata pe un camp de langa localitatea Ciupercenii Noi. Victimele, in varsta de 44 și 38 ani, erau ciobani la doua stane aflate in apropierea locului in care s-a produs tragedia. “La ora 08:40, a venit un apel pe 112 ca ar fi vorba de o persoana… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

