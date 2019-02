Stiri pe aceeasi tema

- Exhumari ale unor ramasite ale unor barbati, femei si copii, descoperite intr-o groapa comuna, pe locul unui fost ghetou evreiesc, datand din al Doilea Razboi Mondial, au loc, de luna trecuta, in Belarus

- Concluzia a fost trasa dupa ce societatea de utilitati publice a facut o ampla verificare. Societatea a precizat ca subsolurile blocurilor sunt responsabilitatea asociatiilor de locatari, acesta fiind motivul pentru care pana acum nu a facut astfel de verificari. Cam jumatate dintre blocurile in discutie…

- „Proiectul de tramvai este unul mai amplu decat mi-am imaginat eu in momentul in care am inceput sa lucram la el, a tinut sa sublinieze primarul Ioan Popa. Adica noi am avut alocate 25 de milioane de euro pentru Resita, insa datorita faptului ca multe municipalitati din Romania nu au proiecte,…

- Județul Maramureș a fost prezentat de președintele CJ, Gabriel Zetea, la Forumul Economic de la Rzeszow In organizarea Institutului pentru Studii Estice din Varșovia și a regiunii Podkarpathia, la Rzeszow, in Polonia, s-a desfașurat cea de-a douasprezecea ediție a Forumului Economic Europa-Ucraina.…

- Inițial, de proiectul parcarii etajate din Calea Girocului ar fi trebuit sa se ocupe Societatea de Drumuri Municipale. Primarul Nicolae Robu a promis-o inca din februarie 2018, cand povestea ca s-a plimbat prin Calea Martirilor și a gasit… jale și noroaie. Pana la urma a fost identificat un…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Motorul franco-german decoleaza. Marți. La Aachen. Capitala celei mai vestice regiuni a Germaniei. Klaus Iohannis se numara printre cei care vor intoarce cheia de contact a unei Europe cu mai multe viteze. In prezența nașilor. Iar statele din Est vor fi prada. De fapt, Europa…

- Tribunalul Constitutional al Poloniei a declarat ca fiind neconstitutional un pasaj din controversata lege poloneza cu privire la Holocaust care califica drept infractiune remarcile pozitive despre faptele ucrainenilor. Potrivit deciziei de joi, 17 ianuarie, termenul de "nationalisti ucraineni", precum…

- Lucrarile presupun construirea a 2 kilometri de cale ferata in plus fata de cea existenta, a unui pasaj suprateran care sa traverseze DN 1 si a unei gari in interiorul aeroportului Otopeni, se arata intr-un anunt de intentie publicat de CFR. Proiectul costa de zece ori mai mult decat ar costa in Polonia,…