- Aproximativ o mie de ''veste galbene'' din Franta au manifestat miercuri, intr-o atmosfera de calm, la Geneva (Elvetia), in fata sediului ONU, pentru a protesta fata de violentele la care, in opinia lor, sunt supuse din partea fortelor de ordine franceze, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- ULTIMA ORA…. Tragedie la Barlad! Intr-o locuinta de pe strada “Slt. Marin Lucian” (Bariera Pueisti), o mama si fiica sa au fost gasite decedate, in aceasta dupa-amiaza. Victimele in varsta de 79 respectiv 59 de ani (Sanda R. si Larisa T.) nu mai fusesera vazute de cateva zile, iar vecini au alertat…

- Doua balene au fost gasite mort in Germania. Stomacul celor doua erau pline de plastic și componente de mașina In ianuarie anul trecut, 29 de pui de balena au fost gasiți blocați pe țarmurile din jurul...

- In ajunul ''actului 9'' al miscarii ''vestelor galbene'' care va avea loc sambata, autoritatile franceze se asteapta la o mobilizare ''mai puternica'' decat saptamana precedenta peste tot in Franta, potrivit Prefectului Politiei din Paris si Directorului…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a anuntat duminica trimiterea unei scrisori catre conducerea Renault, in care ii solicita sa explice remuneratiile care au fost acordate directorilor grupului auto prin intermediul holdingului RNBV, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Anterior,…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Spre deosebire de protestele organizate acum cateva saptamani, la care au participat zeci…

- Cel putin 278 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana aproape de ora locala 09.00 si inainte de inceputul mobilizarii de mare risc al "vestelor galbene", a anuntat prefectura de politie, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Autoritatile, care se tem sa vada la Paris reluarea scenelor…

- Autoritațile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai forțelor de ordine de teama unor noi violențe ale "vestelor galbene". Mai multe stații de metrou au fost inchise, precum și muzee. Ziua de protest a inceput cu mai multe arestari, dupa ce persoane au fost gasite inarmate cu diferite obiecte,…