- Vestea i-a inlemnit pe vecini. O batranica din Madrid a murit acum 15 ani si nimeni nu a intrat la banuieli. In tot acest timp, cadavrul ei s-a descompus intr-o baie lasata cu geamul deschis.

- Corpul mumificat al unei femei al carei cadavru ar fi fost lasat intr-un apartament timp de 15 ani a fost descoperit la Madrid, au declarat vineri oficiali spanioli, citati de dpa, scrie Agerpres. Nepoata femeii a informat politia, au adaugat sursele citate, care a chemat apoi pompierii si…

- Cadavrul unui nou-nascut a fost gasit intr-o galeata, acoperit cu haine, intr-un apartament din Brezoi, județul Valcea. Polițiștii au descoperit cazul sesizați de un medic. Polițiștii din Brezoi, județul Valcea, au fost sesizati de catre un doctor ca la spital a ajuns o femeie de 37 de ani, careia i…

- Sonia G., minora de 16 ani, din Cojocna, cautata sambata de polițiștii clujeni, a fost gasita intre viața și moarte intr-un lan de porumb de pe raza comunei clujene Caianu. Daca polițiștii nu o gaseau, fata iși dadea ultima suflare in cel mult cateva ore, spun medicii. Aceasta era batuta cu bestialitate,…

- O femeie in varsta de 42 de ani din satul Portari, comuna Zapodeni, județul Vaslui, a murit marți seara. Concubinul ei s-a intors atunci acasa din sat și a gasit-o fara suflare, a notat estnews.ro. Barbatul a sunat la 112. Medicii au gasit-o pe femeie cu o rana adanca la cap și cu perna plina de sange.…

- Cadavrul tinerei de 20 de ani era intr-o stare avansata de descompunere. Alaturi, a fost gasit un portofel cu documente romanești. Trupul fetei a fost descoperit luni dupa-amiaza de proprietarul terenului, care s-a apucat atunci de taiat iarba. Din cauza starii avansate de descompunere, primele…

- O femeie a sunat la numarul unic de urgența 112 sesizand faptul ca la apartamentul unei vecine, din blocul Lido, nu mai raspunde nimeni. Apartamentul era situat la etajul 9 al blocului. Sesizarea a fost facuta in jurul orei 16. ”La fata locului s au deplasat polițiști și lucratori ISU care au dislocat…

- Poliția columbiana a descoperit rbucați din corpul unei adolescente in varsta de 13 ani ascunse in saci de plastic, aruncați in apropierea unei guri de canalizare. Angeles Daniela Parra, in varsta de 13 ani, fusese data disparuta cu o zi inainte ca poliția sa faca macabra descoperire. Resturile victimei…