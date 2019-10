Descoperire macabră într-un apartament din Madrid. Ce au găsit polițiștii după 15 ani Corpul mumificat al unei femei al carei cadavru ar fi fost lasat intr-un apartament timp de 15 ani a fost descoperit la Madrid, au declarat vineri oficiali spanioli, citati de dpa, scrie Agerpres. Nepoata femeii a informat politia, au adaugat sursele citate, care a chemat apoi pompierii si reprezentanti ai autoritatilor pentru a sparge usa apartamentului, unde cadavrul a fost gasit joi in baie. Cauza morții morții

Potrivit politiei, femeia pe nume Isabel a murit in urma cu circa 15 ani, la varsta de 78 de ani. Agentia de stiri Europa Press a citat vecini care au spus ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

