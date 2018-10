Stiri pe aceeasi tema

- O descoperire macabra a fost facuta, luni dupa-amiaza, in incinta Unitații Militare 01220, din Lugoj. Intr-o zona cu vegetație din incinta unitații militare a fost gasit un cadavru aflat intr-o stare avansata de descompunere. Procurorii militari și polițiștii au demarat cercetarile…

- Un barbat de 48 de ani a fost gasit împușcat în cap, la o unitate militara din Ghimbav, Brașov, cadrele medicale de la Ambulanța fiind solicitate sa intervina. Medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea barbatului.

- Cadavrul unei femei a fost descoperit joi pe malul fluviului Dunarea, in zona Romportmet, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit...

- De luni se inchide alt sector de autostrada, de data aceasta pe A6. „Antreprenorul va incepe de luni, 30 iulie, lucrarile pe calea Lugoj – nod rutier Balinț, circulația rutiera pe acest sector al A6 urmand sa fie inchisa”, transmit reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri…

- O rupere de nori in Timiș s-a lasat cu inundații in care apa ajungea la jumatate de metru in gospodariile oamenilor. Urgia a avut loc joi seara in zona localitații Faget. Pompierii de la patru stații zonale au intervenit in ajutorul oamenilor carora ploaia abundenta le-a inundat casele. Ruperea de nori…

- Locuitorii unui cartier dintr-un oraș din Timiș au avut parte, ieri, de o surpriza neplacuta cand, in curtea care a gazduit candva un liceu au descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție. Un echipaj de poliție din Lugoj a fost solicitat sa intervina in curtea fostului Liceu Agricol, unde…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in avansata stare de putrefactie in curtea fostului Liceu Agricol de pe strada Timisoarei. Mai multi politisti au ajuns la locul unde a fost gasit trupul fara viata si au constatat, la o verificare sumara, ca barbatul nu a avut parte de o moarte violenta. Oamenii care…

- Un accident a avut loc, in urma cu puțin timp, in comuna timișeana Giroc, pe Calea Timișoarei la intersecția cu strada Aviației. Potrivit unui martor ocular, o mașina cu numere de Gorj a sarit de pe drum, a doborat semne de circulație și indicatoare și a intrat in gardul unitații militare. Apoi, a fugit…