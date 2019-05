Stiri pe aceeasi tema

- A fost gasit trupul fetitei romance de 8 ani, victima a militarului devenit criminal in serie, in Cipru, potrivit digi24.ro.Ramasitele fetei erau intr-o valiza, pe fundul aceluiasi lac toxic unde ucigasul si-a aruncat si alte victime. Tot acolo a fost gasit si cadavrul mamei ei, saptamana…

- Descoperire șocanta astazi la Constanța. Corpul unei persoane plutea pe lacul din Parcul Tabacrie, în apropierea Satului de Vacanța. 5 scafandri ai ISU Constanța au recuperat corpul unui barbat de 68 de ani,din apa. Nu sunt suspiciuni cu privire la deces.

- Politistii din Arges au anuntat, duminica, faptul ca un cadavru mumificat a fost gasit intr-o capela de rugaciuni din zona fostei vile din Micesti a lui Ceausescu, fost conac boieresc. Anchetatorii au inceput o ancheta in acest caz. Cadavrul urmeaza sa fie dus la Serviciul de Medicina Legala. (mediafax.ro)

- Tragedie, sambata noaptea, in Focsani. Un pompier de la Inspectoratul de Urgenta Vrancea, a murit dupa ce i s-a facut rau, brusc, la serviciu. Barbatul avea 48 de ani si nimeni nu stia ca acesta ar fi fost bolnav.

- Salvatorii montani au intervenit, sambata, in jurul orei 12.00, pentru acordarea primului ajutor si asigurarea transportului unei persoane accidentate in Rezervatia Naturala Cheile Tisitei. Femeia de 40 de ani din Galati, cel mai probabil turist prin Muntii Vrancei, a alunecat pe terenul umed si a suferit…

- Exhumari ale unor ramasite ale unor barbati, femei si copii, descoperite intr-o groapa comuna, pe locul unui fost ghetou evreiesc, datand din al Doilea Razboi Mondial, au loc, de luna trecuta, in Belarus

- Descoperire macabra la Florești. Corpul neinsufletit al unui nou-nascut a fost gasit de o femeie in fața unui bloc din oraș. Aceasta a crezut ca in punga este gunoi și a vrut sa il arunce in tomberon.