- In noaptea de miercuri spre joi, trupul neinsuflețit al unei femei de 73 de ani a fost descoperit in lacul din parcul Alexandru Ioan Cuza din Capitala. Salvatorii ajunși la fașa locului au constatat decesul acesteia.

- Femeia a fost gasita fara suflare luni, 2 aprilie, iar langa ea se afla barbatul cu care aceasta locuia. Anchetatorii nu au reusit sa afle nimic de la barbatul care se afla intr-o evidenta stare de tulburare si au decis sa-l duca la Clinica de Psihiatrie din Cluj-Napoca.

- O femeie in varsta de 58 de ani din Cluj a fost gasita moarta in apartamentul in care locuia alaturi de un barbat. Vecinii au alertat autoritatile, dupa ce au auzit zgomote ciudate venind din locuinta celor doi.

- O descoperire macabra facuta în Italia i-a ravașit pe specialiști. Arheologii au gasit ramașițele bine conservate ale unui adult, plus oasele unui fat poziționat între picioarele adultului.

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada Iosif Keber din municipiul Tg-Jiu. Apelul a fost initiat de catre vecini semnaland faptul ca proprietarii nu au mai fost vazuti si nu raspund la usa fiind cunoscuti cu afectiuni. La fata locului s-a deplasat…

- Potrivit dejeanul.ro. o femeie a observat cadavrul unei persoane pe malul râului. Aceasta a sunat la 112, iar un echipaj medical s-a deplasat la fata locului. Conform oamenilor legii, identitatea persoanei a fost stabilita, fiind vorba despre o femeie de 73 de ani, din Apahida. Femeia…

- Politistii din Arges au deschis o ancheta dupa ce o fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida. Femeia a baut detartant si si-a taiat venele, fiind gasita de sotul ei, care a alertat autoritatile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie in varsta de 64 de ani din satul Horjești, raionul Hancești, a fost gasita fara suflare in propria locuința. Corpul neinsuflețit al batranei, mutilat de rozatoare, a fost descoperit peste doua zile, de fiul acesteia, care locuia in apropiere.

- O femeie din Iasi a fost filmata cazuta in sant dupa ce s-a imbatat crița. Langa ea era baietelul ei de nici doi ani, trantit la pamant. Imaginile revoltatoare au ajuns la știri. Tanara de 25 de ani care s-a prabușit pe asfaltul rece, cu tot cu fiul ei. Norocul copilului a fost ca mai multi […] The…

- Un caz revoltator, al unei mame care a cazut cu copilul in brațe din pricina bauturii, a fost prezentat la „Acces direct”. Prezentatoarea emisiunii, Simona Gherghe, le-a spus parinților copilului ca nu ii face placere sa discute cu ei. „Este absolut ingrozitor. Nu pot sa privesc imaginile astea”, a…

- Politistii hunedoreni, in alerta! Cauta un minor de 15 ani ce a plecat de la domiciliu. In plus acesta a lasat si un bilet de adio in care isi cere scuze familiei care l-a luat in plasament. „In data de 15.03.2018, in jurul orei 08:00, politistii din cadrul Sectiei 8 Poliție Rurala Hateg, au fost […]…

- Descoperire macabra in parcul Valea Trandafirilor din Capitala. Cadavrul unui barbat a fost observat de trecatori sub gheata subtire a unui lac. Potrivit politistilor, barbatul are varsta cuprinsa intre 30 si 40 de ani. Se presupune ca acesta ar fi fost om al strazii.

- Deși 8 martie este considerata o zi speciala, dedicata femeilor din intreaga lume, unii domni mai abuzeaza de libertate, din cand in cand, și „o comit” chiar și in zile mari. Adrian Mutu și-a lasat soția acasa și a petrecut cu prietenii, pana dimineața, la un restaurant luxos din Capitala.

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Presa romaneasca este zguduita de o veste foarte trista. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari, județul Iași. Din primele informatii, se pare ca ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Știre in curs de actualizare. The post Doliu in presa din Romania! A fost…

- O femeie in varsta de doar 30 de ani a fost descoperita moarta, chiar in autocarul cu care plecase din Romania la munca in Italia. Descoperirea socanta a fost facuta in provincia Padova și, din pacate, me...

- Tanara de 18 ani, gasita moarta in Capitala dupa ce a cazut de la etajul 6. Iubitul acesteia, care face parte din cadrul militar, a fost audiat. Acesta este angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale și este din Pitești. Fata din Republica Moldova a fost gasita zacand fara suflare in spatele…

- Primarul din Adancata a sunat marti, in jurul orei 6.30, la serviciul de urgenta 112, dupa ce a gasit-o pe femeia de 83 de ani pe strada, inconstienta, acoperita de zapada. Femeia a fost preluata de ambulanta si transportata la Spitalul din Urziceni, unde i-au fost aplicat manevrele de resuscitare…

- O femeie de 62 de ani din Bujor, raionul Hancesti, a fost gasita moarta in casa, cu salteaua si lenjeria de pat arsa. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, primele investigatii arata ca arderea s-a produs in urma incalcarii regulilor de exploatare a sobei…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- O femeie de circa 90 de ani a fost gasita moarta in locuința sa din Petrisat, Blaj. Cadavrul prezinta arsuri pe mare parte din corp. Poliția face cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs decesul. Cel mai probabil este vorba de un accident, a informat, marți, in jurul orei 19.30,…

- Tanara gasita moarta este actrita, cantareata si modelul Anastasia Cecati, care a aparut si in serialul „Las Fierbinti" de la Pro TV. Dansa a fost ucisa de sot la doar trei saptamani dupa ce devenise mamica. Ulterior, barbatul s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din Chisinau.

- Cadavrul unei femei in varsta de 60-70 de ani a fost gasit in acest weekend in lacul IOR, in apropiere de mal, la fata locului intervenind echipajul de pompieri scafandri, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. „Scafandrii Detașamentului Special de Salvatori, un echipaj de prim ajutor calificat (ambulanța…

- Cadavrul unei femei in varsta de 52 de ani, disparuta de acasa acum cinci zile, a fost gasit sambata seara intr-o rapa de la marginea paraului Calnau, in apropierea localitatii buzoiene Coconari. "Cativa localnici au fost cei care au zarit cadavrul femeii si au anuntat politia. Anchetatorii au stabilit…

- O femeie de 55 de ani din satul Sangereii Noi, raionul Sangerei, a fost gasita moarta in propria casa. Aceasta s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o soba defecta.Toate circumstanțele urmeaza a fi stabilite.

- Un medic din Galati s-a sinucis intr-un hotel din Constanta. Femeia disparuse de acasa de trei zile, iar prietenii daduse alerta pe Facebook si au cautat-o disperati. Din primele informații, femeia avea varsta de 50 de ani si s-a sinucis luand pastile, scrie rtv.net.

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- Descoperire macabra la Constanta. O persoana a fost gasita decedata intre stabilopozi. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. UPDATE. Victima a fost gasita intre stabilopozi in apropiere de capatul digului de la Pesacarie. Hainele si geanta…

- Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina parcata pe o strada rezidentiala din Aloha, Oregon, scrie libertatea.ro.

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost gasita decedata in apartamentul sau din municipiul Adjud, dupa ce pompierii au fost solicitați sa intervina pentru deblocarea ușii. In urma apelului 112, spre locul indicat s-a deplasat modulul SMURD, din cadrul Stației de Pompieri Adjud. Intervenția a avut…

- Un caz grav a avut loc ieri, intr un mall din Bucuresti, daca ar fi sa ne luam dupa postarea utilizatorului de pe Facebook Florin Armeanca.Acesta spunea:"Abuzurile politiei romane I au lasat copilul minor de circa 4 5 anisori in grija unor straini. Copilul de frica a urinat si striga "o bate pe mami"…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr-un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgența, scrie digi24.ro.

- Temperaturile scazute din aceasta iarna au facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani din raionul Falesti a murit de hipotermie, in aceasta dimineata. Victima a fost gasita chiar de catre sotul ei sub gardul unui vecin.

- O femeie a fost gasita moarta azi (19 ianuarie) dimineața la Stadionul „Unio” din Satu Mare. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Poliție. Anchetatorii iau in calcul și posibilitatea unei crime. Trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit intr-o locuința improvizata de sub stadion, chiar de catre…

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au fost sesizați despre decesul Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie a fost gasita moarta, dupa repetate batai ale fiului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de aproximativ 40 de ani a fost gasit mort, plutind, pe lacul din Parcul IOR, din Bucuresti. Trupul a fost localizat la aproximativ 20 de metri de mal, iar cativa scafandri au intrat in apa si l-au adus la mal.