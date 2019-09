Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statul mexican Jalisco au raportat miercuri, la finalul operatiunilor de excavare a unei gropi comune, ca au gasit in total 119 saci cu ramasite umane, transmite EFE. Din 3 septembrie, cand au fost extrasi trei saci cu ramasite umane, expertii au demarat lucrari de excavare la peste…

- Autoritatile din Paraguay au inceput o investigatie dupa ce mai multe ramasite umane au fost gasite sub una dintre casele fostului dictator Alfredo Stroessner. Descoperirea readuce in atentia publicului mostenirea sangeroasa a unui regim responsabil de moartea a sute de persoane, precum si indiferenta…

- Anchetatorii care continua cautarile celor doua fete disparute in Caracal au gasit intr-o padure mai multe ramașițe umane despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu, scrie Mediafax citand surse judiciare. Vom reveni Post-ul Mediafax:…

- Descoperire macabra in cazul dispariției a doua adolescente din Caracal: polițiștii au gasit ramașițe umane in casa unui mecanic auto din Caracal, despre care presupun ca ar fi luat fetele cu mașina, la ocazie. Ancheta este in plina desfașurare.

- Polițiștii au gasit o mizerie de nedescris la casa principalului suspect al cazului din Caracal, curtea barbatului fiind ticsita de vechituri aruncate aleatoriu, gunoaie, dar și un butoi, in care, potrivit polițiștilor, au fost gasite ramașițe umane.In curtea mecanicului din Caracal, principalul…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…

- Descoperire șocanta in cazul fetelor disparute in Olt! Cele doua fete disparute in Caracal ar fi fost ucise de soferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto in varsta de 65 de ani, a descins politia vineri de dimineata. Potrivit Antena3, care citeaza surse din ancheta,…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta progresele semnificative realizate in ancheta coordonata de Echipa Comuna de Ancheta (Joint Investigation Team/JIT) cu privire la doborarea zborului MH17, in estul Ucrainei in timp ce efectua cursa Amsterdam – Kuala Lumpur. La bordul aeronavei se aflau 298 de persoane…