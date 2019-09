Descoperire macabră în Mexic - Autoritățile au găsit 119 saci cu rămășițe unmane Autoritatile din statul mexican Jalisco au raportat miercuri, la finalul operatiunilor de excavare a unei gropi comune, ca au gasit in total 119 saci cu ramasite umane, transmite EFE. Din 3 septembrie, cand au fost extrasi trei saci cu ramasite umane, expertii au demarat lucrari de excavare la peste 10 metri adancime, acestea fiind finalizate miercuri, a indicat Parchetul General al statului Jalisco.



Numai in ultimele trei zile, specialistii Institutului Medico-Legal au scos din groapa 44 de saci, 14 dintre acestia chiar in ziua cand s-au incheiat sapaturile.



Groapa…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

