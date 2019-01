Stiri pe aceeasi tema

- MARAMURES: Descoperire macabra in urma cu putin timp. O femeie a fost gasita decedata sub un pod din Iadara O descoperire macabra a fost facuta in dimineata zilei de sambata, 12 ianuarie, in satul Iadara, care apartine de comuna Miresu Mare. Vezi: Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si…

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate in aceasta dupa amiaza sa intervina la Mangalia. Din primele informatii o persoana de 59 de ani a fost gasita spanzurata. Din pacate, cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu s a mai putut face nimic pentru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Timis, sambata, pe un camp din localitatea Bulgarus, comuna Lenauheim, a fost gasit cadavrul unei femei de 69 de ani. Femeia a fost internata intr-un azil din apropiere. Bolnava de diabet si de Alzheimer, aceasta ar fi disparut…

- Femeia de 46 de ani a plecat de acasa duminica seara, iar de atunci nu s-a mai intors. A fost cautata de sotul sau pana cand un localnic a vazut pe lac o lanterna despre care s-a presupus ca ar fi fost folosita de femeie, in noaptea disparitiei. Dupa doua zile de cautari cu scafandri, cadavrul…

- Un adolescent de 17 ani a fost gasit in aceasta seara decedat la Brasov. Din primele informatii baiatul s ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare a tatalui.Politistii si procurorii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili cu exactitate care sunt imprejurarile in care s a petrecut tragedia.…

- Politistii din Vrancea, sub coordonarea unui procuror criminalist, au demarat o ancheta, vineri, dupa ce, alertati de locuitorii unui cartier din Focsani, au gasit intr-un canal un picior de om, scrie News.ro. Din primele informatii, piciorul de om a fost dscoperit intr-un canal din…