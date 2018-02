Stiri pe aceeasi tema

- Avionul de pasageri care s-a prabusit duminica in Rusia nu avea nicio problema tehnica, iar pilotii nu au solicitat o aterizare de urgenta, a anuntat compania aeriana Saratov Airlines, relateaza site-ul agentiei Tass. "Echipajul era experimentat, avionul era de incredere. Nu a fost semnalata…

- Panica la METRO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma! Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in parcarea magazinului Metro din Baia…

- Descoperire macabra in padurea din sectorul Ciocana. Un politist a fost gasit impuscat in cap. Langa cadavrul barbatului a fost gasita o geanta cu lucruri personale si un pistol, detinut legal.

- Avand in vedere emiterea atentionarii meteorologice de cod galben de ninsoare la nivelul a opt judete din nordul tarii, prefectii au decis convocarea in sedinta extraordinara a Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta, in vederea stabilirii masurilor necesare pentru prevenirea producerii unor…

- Pericol major pentru șoferii care circula, in aceste zile, in Defileul Jiului. Presa locala, dar și șoferii au raportat mai multe incidente pe DN 66. Mai multe porțiuni de drum sunt blocate din cauza stancilor care au cazut.

- Cei doi tineri au tras o sperietura sora cu moartea cand apa a adus langa ei trupul unei femei. Ei au sunat imediat la 112. La fața locului a sosit un echipaj de pompieri care a scos trupul femeii din apa barajului. Asupra femeii decedate nu au fost gasite acte de identitate, astfel ca pana…

- Un barbat, de 43 de ani, a fost descoperit, la inceputul saptamanii, fara viata intr-o padure din localitatea valceana Prundeni. Politistii Sectiei 4 Rurala Prundeni au fost sesizati luni de un localnic ca vecinul sau a plecat pe 4 februarie ...

- Incendiul care izbucnit, luni, la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) din municipiul Baia Mare a fost provocat, cel mai probabil, de modul de operare al muncitorilor care efectuau lucrari de izolare la acoperisul cladirii, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Doi jurnalisti guatemalezi au fost asasinati si trupurile lor au fost abandonate pe o plantatie de trestie de zahar intr-un sat situat la sud de capitala tarii, Ciudad de Guatemala, au indicat joi familiile lor si autoritatile.

- UPDATE: Ulterior s-a aflat ca este vorba despre un localnic, mai exact un barbat in varsta de 42 de ani, din localitatea Covasanț și care, pe fondul unei certe violente cu nevasta, ce se pare ca nu fusese de acord cu faptul ca soțul cumparase un TIR, a hotarat sa termine cu lumea aceasta și a plonjat…

- SINUCIGAȘ…O femeie de 32 de ani din Negrești a anunțat la 112 faptul ca a descoperit, intr-un hambar, un barbat spanzurat. In momentul in care sinucigașul a fost gasit, acesta inca mai respira. La fața locului a sosit o ambulanța dar, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți…

- Trupul macelarit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit ascuns in doua valize intr-o masina, dupa ce polițiștii au primit un telefon despre o posibila omucidere. Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina…

- Trupul macelarit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit ascuns in doua valize intr-o masina, dupa ce polițiștii au primit un telefon despre o posibila omucidere. Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Videoconferinta cu prefectii din judetele aflate sub avertizari meteo Foto: Arhiva. Autoritatile s-au mobilizat pentru ca acest episod de vreme rea sa afecteze cât mai putin populatia. La Ministerul Afacerilor Interne a avut loc, în aceasta dimineata, o videoconferinta cu…

- ''Prima groapa comuna a fost localizata sambata. Ea continea osemintele a noua persoane'' si se afla intr-o zona rurala aproape de o plantatie de bananieri, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul autoritatilor judiciare, sub acoperirea anonimatului. Ulterior, in cursul zilei, o alta sursa…

- Acesta a fost gasit inghetat in Piata Hala Centrala, echipajul Servicului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi care a intervenit nemaiputand sa faca nimic pentru a-i salva viata. „Ora apelului a fost 08.26, cand Serviciul de Ambulanta Judetean a fost solicitat sa intervina pentru un barbat hipotermic. S-a…

- Un tanar din Capitala si-a pus viata in pericol. Acesta circula pe mijlocul drumului fara sa ii pese de masinile care treceau pe strada. Acesta insa avea un comportament ciudat, cauta capuse despre care sustinea ca se aflau pe el. Un martor l-a filmat si a incercat sa il determine pe barbat sa circule…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Libertatii nr.101 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau s-a deplasat doua zile la rand in padurea din satul Scutaru, comuna Manastirea Casin, unde s-au gasit 30 de mine antipersonal, aproape 1.400 de cartuse de infanterie, calibru 7,92 mm, si 604 tuburi de cartuse de acelasi calibru,…

- La sfarșitul celei de-a douazecea zile de la izbucnirea incendiului la sonda de gaz de la Moftinu Mare, intervenția pentru captarea in siguranța a gazului și inchiderea sondei a fost finalizata. Aceasta misiune de amploare, desfașurata sub comanda integrata a inspectorului general al Inspectoratului…

- Descoperire macabra pe insula greceasca Kefalonia. Doi turiști au fost gasiți morți în urma unui posibil ritual satanic. Victimele sunt o tânara de 23 de ani din Bulgaria și iubitul ei german, în vârsta de 30 de ani. Potrivit presei locale, cadavrele au fost…

- Localnicii din Costesti au descoperit miercuri dimineata cadavrul unui barbat pe marginea Drumului National 2 E85, chiar in apropierea postului de politie din localitate. O ambulanta a fost solicitata si a sosit in scurt timp la fata locului, insa, din pacate, echipajul nu a putut decat sa constate…

- Echipe de politisti, pompieri, jandarmi si ale Salvamont, precum si doua utilaje de deszapezire intervin miercuri pentru a debloca un grup de 22 de turisti aflati la o cabana de pe varful Roman, unde au petrecut Revelionul, potrivit prefectului judetului Valcea, Florian Marin. Acesta a precizat…

- Autoritatile de la Cairo vor prelungi starea de urgenta din Egipt pentru inca trei luni cu scopul de a combate mijloacele de finantare a terorismului si a pericolelor reprezentate de acesta, a relatat, marti, agentia de presa Mena, citata de site-ul Reuters. Egiptul a instituit starea de urgenta in…

- Doi copii de 8 si 11 ani, frați, au fost legați de tatal lor cu firele de curent de la priza, pentru ca barbatul dorea sa o șantajeze emoțional pe mama lor și sa o convinga astfel sa se intoarca la ei. Pentru a fi cat mai convingator, barbatul a filmat toata scena și i-a transmis femeii imaginile,…

- Pompierii din Ploiești au facut o descoperire macabra dupa ce au venit sa evacueze zona. Aceștia au gasit un barbat decedat, informeaza observator.tv. Salvatorii au fost chemați dupa ce o țeava de gaze a fost avariata de o mașina care a scapat de sub control. Ulterior, șoferul a fugit de…

- O persoana a murit pe loc dupa ce in locuinta sa din orasul Ploiesti au avut loc scurgeri de gaze. Autoritatile au intervenit de urgenta si au evacuate trei persoane, printre care doi copii.

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- Imagini terifiante, într-un sat din Mexic. Sase cadavre spânzurate de poduri au fost descoperite miercuri în Baja California Sur. Corpurile au fost gasite pe drumurile spre trei aeroporturi internationale, La Paz, San José del Cabo si Cabo San Lucas, dintr-o zona turistica…

- Autoritațile lucreaza la o ordonanța de urgența privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajaților din IT ce vor reieși in urma transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in ședinta de Guvern de saptamana viitoare, susține ministrul Finanțelor…

- In data de 18.12 a.c. la ora 01:35, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „SOMES” al judetului Satu Mare a fost anunțat despre producerea unui incendiu la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare. In prima faza, la fața locului s-au deplasat 32 de subofițeri și 5 ofițeri din cadrul…

- "IGSU a luat toate masurile si suntem pregatiti cu capacitati mai mari, deci IGSU a luat toate masurile daca apar situatii, sa putem sa intervenim. Mai avem Inspectoratul General de Aviatie, cu limitele meteo poate sa intervina si mai avem si alte institutii ca MApN, cei de la Drumuri, Ministerul…

- Conform Comisiei Naționale pentru Controlul Activitații Nucleare, ruteniul, un element chimic periculos, nu a mai fost detectat pe teritoriul Romaniei ulterior datei de 3 octombrie. Anuntul vine dupa ce, luna trecuta, Institutul Francez de Siguranta Nucleara a anuntat ca o concentratie "extrem de…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Busuiocului a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la un…

- Sarbatoarea Castanelor intra in atentia DNA, dupa ce USR Maramures a depus un denunt penal in rem, legat de atribuirea contractului pentru organizarea evenimentului. Modul in care s-a desfasurat licitatia a fost descris pe larg de ZiarMM si nu lasa loc de interpretare. Vorbim de o adjudecare trucata,…

- Tanarul care a atacat vineri seara doi politisti ai Sectiei de Politie din Sangeorz-Bai cu o bata si a fost impuscat de oamenii legii, a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita, unde fusese operat, dupa ce ajunsese aici cu o plaga impuscata in zona abdomenului, o plaga impuscata in zona coapsei si…

- Scene ingrozitoare au avut loc intr-o familie din municipiul Radauti. O femeie in varsta de 68 de ani a fost ucisa in bataie de propriul fiu. Șocanta crima s-a petrecut in noaptea de marti spre...

- In vederea reducerii posibilitatilor de producere a unor evenimente care afecteaza siguranta cetatenilor, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a dispus unitatilor subordonate intensificarea actiunilor menite sa asigure un nivel ridicat de protectie la nivelul comunitatilor. Astfel, inspectorii…

- Ninge de dimineata in Maramures si zapada a inceput sa se astearna, ingreunand circulatia. Autoritatile anunta ca stratul de zapada in Pasul Gutai masoara un centimetru, iar utilajele de deszapezire sunt pe mai multe artere de circulatie din judet. Pana acum nu s-au semnalat probleme in trafic, dar…

- Peste 30 de persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui incendiu petrecut intr-un imobil din Bergkamen, Germania, in care locuiesc și cetațeni romani, Consulatul General al Romaniei la Bonn intreprinzand, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritațile germane pentru afla daca printre…

- PSD Cluj acuza de ”inconștiența și incompetența administrativa” Executivul Consiliului Județean Cluj, dupa ce ”barajul de gunoi” de la Pata Rât a cedat. Levigatul curge în acest moment catre Someș. ”Autoritațile trebuie sa…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, din judetul Maramures, fiind activat Planul Rosu de interventie. Din primele informatii s-au ciocnit un autobuz cu circa 50 de persoane si un TIR, mai multe echipaje fiind trimise la locul accidentului. UPDATE 18.30: 17 persoane au fost…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, a participat, luni, la asanarea unui element de munitie gasit in comuna Rebricea, cu ocazia unor sapaturi efectuate la...

- La ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a fost aprobata reorganizarea acestuia, prin ordin al prefectului de Maramureș. Au fost discutate doua solicitari pentru acordarea de locuințe modulare pentru persoane din localitațile Baia Mare și Suciu de Sus. Ambele cereri au fost respinse,…

- Violeta Constantin, femeia ranita in atacul celor doi autostopisti, cand sotul sau a fost injunghiat mortal, se afla internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi, fiind supusa unei interventii chirurgicale la omoplat. Desi ranita si aflata in stare de soc, aceasta a reusit sa le povesteasca…

- Doua contracte de finantare extrem de importate au fost semnate, la Botiza, in urma proiectelor depuse de administratia locala la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua. Primul contract…

- Un prahovean, socat pe viata dupa descoperirea facuta in padurea de la Plopeni. Omul cauta ciuperci, dar a descoperit un schelet uman atarnat de creanga unui copac. Prahoveanul s-a hotarat sa caute ciuperci prin padurea de langa orasul Plopeni. Nu era prima data cand trecea prin acel loc.…