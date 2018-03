Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mormant de langa Bologna, Italia, a fost descoperita o femeie ranita la cap, cu un fat intre picioare. Bazandu-se pe poziționarea oaselor mici, cercetatorii au concluzionat ca s-a nascut in sicriu aducand si argumente in acest sens.

- O descoperire macabra facuta în Italia i-a ravașit pe specialiști. Arheologii au gasit ramașițele bine conservate ale unui adult, plus oasele unui fat poziționat între picioarele adultului.

- Descoperire macabra in Mexic: politia a gasit resturile a 240 de oameni care au fost ucisi si dizolvati in acid inainte de a fi aruncati in gropi comune. Autorul crimelor, Meza Lopez, a lucrat pentru cartelul drogurilor de la Sinaloa si este arestat din 2009.

- IMAGINI Descoperire macabra in urma cu putin timp la Borsa. Cadavrul unui barbat a fost descoperit in albia raului Viseu. VEZI cine este…FOTO La fata locului s-au deplasat echipajele politie care in urma anchetei au reusit sa il identifice. Este vorba despre un localnic in varsta de 29 de ani. Se pare…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Sapte soldati americani si-au pierdut viata dupa ce elicopterul lor s-a prabusit joi in vestul Irakului, a anuntat vineri un responsabil al apararii americane, relateaza AFP. Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE un moment CRUCIAL din vila SRI: discuție cu Coldea și Kovesi''Sapte persoane…

- Autoritațile se confrunta cu o problema deosebit de grava, dupa ce un pod suspendat s-a prabușit peste carosabile, facand mai multe victime. In timp ce forțele de ordine se straduiesc sa creeze gauri printre ramașițele de beton, numarul persoanelor care și-au pierdut viața a ajuns la 4, iar alți 10…

- Un moldovean a murit in Italia, in urma unui tragic accident care a avut loc in orașul Trivignano. Barbatul, in varsta de 42 de ani, a decedat in urma ciocnirii unui autobuz de linie cu un camion.Victima se afla la volanul unuia dintre vehicule.

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli.Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate.

- Tragedie aeriana in apropiere de baza aeriana ruseasca Hmeimim din Siria. La bordul aeronavei, un avion de transport militar An-26, se aflau 26 de pasageri si 6 membri ai echipajului, potrivit Ministerului rus al Apararii. Conform primelor informatii oficiale, tragedia ar fi fost provocata…

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Un cimitir antic uriaș a fost descoperit in orașul Minya din sudul Egiptului. Anunțul a fost facut de Ministerul Antichitaților din țara africana, care a menționat ca in necropola au fost descoperite, pe linga schelete umane, 40 de sarcofage, o masca de aur, peste 1000 de statui, bijuterii și alte artefacte. …

- Un tanar in varsta de 28 de ani a fost gasit batut si abandonat pe o strada din Italia. Acesta era originar din Suceava. Dupa ce a fost transportat de urgenta la spital, tanarul a murit in clinica din Napoli.

- Fragmente din craniul unui animal preistoric si un dinte de mari dimensiuni au fost descoperite in cariera de nisip din satul Verejeni, raionul Telenesti. Specialistii sustin ca este vorba despre ramasitele unui mastodont, o ruda indepartata a elefantilor.

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- Anemia prin deficit de vitamina B12 este o afectiune care apare in momentul in care in corp nu exista suficienta vitamina. Specialistii sustin ca 4 din 100 de femei au aceasta carenta, iar din aceasta cauza pot aparea anumite probleme de sanatate.

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Noua cadavre au fost scoase sambata dintre daramaturi si alte noua au fost scoase duminica. Printre persoanele decedate se numara si cativa copii, a declarat Gaurav Goyal, un responsabil regional. Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost…

- O romanca in varsta de 42 de ani a cazut din picioare si a murit pe loc, pe o strada din Italia. Din primele informatii, medicii au relatat ca aceasta ar fi murit de la prea mult alcool in sange.

- Tragedie pe strazile din Italia! Un sofer de 96 de ani a murit si o romanca se afla in stare grava, dupa un accident rutier teribil, care a avut loc in dreptul localitatii Ozegna, ieri dimineata (14 februarie), la ora 8:30. Pietro Trogolo, care se afla la volanul unei masini Lancia Ypsilon, nu a…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru recuperarea unui cadavru din Canalul Poarta Alba Midia Navodari, in zona Petromidia dupa ecluza.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea,…

- Mare atentie! Specialistii sunt in alerta. La orele de biologie am invațat ca organismul este format din aproximativ 70% apa. Iar profesorii și parinții ne spuneau ca daca nu bem suficienta apa in fiecare zi putem sa ne confruntam cu probleme de sanatate.Pentru ca nivelul de apa din corpul…

- Un mormant neobișnuit a fost descoperit de arheologii din Mexic. In urma sapaturilor din Mexico City, oamenii de știința au gasit un loc de veci in care erau aranjate sub forma unei spirale 10 schelete. Unele dintre ele prezentau mutilații, spun cercetatorii. O descoperire neobișnuita a fost facuta…

- Un apel la 112 a anuntat crima dintr-o locuinta din Brasov. Politistii au mers la locul indicat si au descoperit cadavrul unui tanar. Potrivit unor inforamtii care circula pe retelele de socializare, se pare ca tanarul a fost injunghiat chiar de catre fratele sau Anchetatorii au refuzat sa…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Arheologii egipteni au descoperit un mormant vechi de peste 4.000 de ani la mica distanta fata de celebrele piramide din Giza, la sud de Cairo, au anuntat anuntat sambata autoritatile locale, citate de DPA. Mormantul apartine unei preotese care a trait in timpul celei de-a cincea dinastii…

- Un elev in clasa a XII-a de la Colegiul Economic din Buzau s-a prezentat, la mijlocul lunii ianuarie a.c., la Spitalul Județean din oraș acuzand stari de rau și fiind foarte agitat. In ciuda eforturilor medicilor, tanarul a intrat in coma dupa cateva zile și, pe 21 ianuarie, a murit.…

- Descoperire macabra la Constanta. O persoana a fost gasita decedata intre stabilopozi. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. UPDATE. Victima a fost gasita intre stabilopozi in apropiere de capatul digului de la Pesacarie. Hainele si geanta…

- Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina parcata pe o strada rezidentiala din Aloha, Oregon, scrie libertatea.ro.

- Cel putin trei persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de Milano. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 07.00 (ora 08.00, ora Romaniei). La locul accidentului au ajuns mai multe ambulante si echipe de descarcerare. Din pacate, zece dintre raniti se…

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in care locuia singur. Cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate…

- Romania se confrunta cu o grava scadere o populatiei, atrag atentia specialistii. Principala cauza, in opinia lor, ar fi rata mica a fertilitatii. Dupa caderea comunismului, aceasta rata a ajuns la 1,3, adica, acest lucru inseamna ca fiecare femeie da nastere unui numar de copii prea mic pentru a asigura…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un nou program malware, numit Skygofree, care vizeaza dispozitivele Android, folosește metode "neimaintalnite pana acum", susțin experții de la Kaspersky Lab.Programul ar fi fost conceput in 2014, iar de atunci a fost dezvoltat mereu, astfel incat a devenit cel mai puternic instrument…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC. Doar cinci pasageri au reusit sa iasa din vehicul, mai arata…

- Descoperire macabra intr-o casa din zona centrului istoric al Brasovului. Cadavrele a doua femei, care ar fi mama si fiica, au fost gasite in locuinta scrie digi24.ro.Politistii cred ca acestea au murit in urma cu doi ani.

- ''Prima groapa comuna a fost localizata sambata. Ea continea osemintele a noua persoane'' si se afla intr-o zona rurala aproape de o plantatie de bananieri, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul autoritatilor judiciare, sub acoperirea anonimatului. Ulterior, in cursul zilei, o alta sursa…

- Descoperire macabra in satul Puhaceni, raionul Anenii Noi. Osemintele unui barbat au fost depistate, joi, in curtea unei case din localitate. Politia presupune ca ramasitele umane apartin unui tanar de 23 de ani care a fost dat disparut in luna octombrie a anului trecut.

- Localnicii din Costesti au descoperit miercuri dimineata cadavrul unui barbat pe marginea Drumului National 2 E85, chiar in apropierea postului de politie din localitate. O ambulanta a fost solicitata si a sosit in scurt timp la fata locului, insa, din pacate, echipajul nu a putut decat sa constate…

- Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime.FOTO Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro.

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.