Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din Bușteni intervin, duminica dimineața, pentru recuperarea unui cadavru gasit de mai mulți turiști pe traseul Valea Alba din Munții Bucegi. Salvatorii montani spun ca este posibil sa fie vorba despre un tanar disparut in urma cu trei saptamani, potrivit Mediafax.Șeful Salvamont…

- Salvamontistii din Busteni au plecat duminica dimineata pentru a recupera un cadavrul gasit intamplator de un grup de turisti. Salvatorii montani banuiesc ca este vorba despre trupul angajatului de la ISU Mures.

- Salvamontistii din Busteni au plecat duminica dimineata pentru a recupera un cadavrul gasit intamplator de un grup de turisti. Salvatorii montani banuie ca este vorba despre trupul angajatului de la ISU Mures.

- Salvamontiștii din Bușteni intervin, sambata, pentru salvarea a doua persoane in Valea Caraimanului. Din primele informații, o persoana este cazuta in prapastie și una este blocata pe traseu, potrivit Mediafax.Potrivit salvamontiștilor, una dintre persoanele pentru care se desfașoara misiunea…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, dupa ce un cadavru a fost vazut plutind in Satu Mare, pe raul Someș, aproape de Podul Golescu. Pompierii satmareni au fost alertați cu privire la faptul ca un cadavru plutește pe raul Someș, in apropierea Podului Golescu. La locul incidentului s-au deplasat…

- Un barbat de 62 de an a fost gasit carbonizat, in propria casa, joi, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Smardan, județul Galați. Victima avea probleme medicale și, cel mai probabil, nu a reușit sa iasa din locuința care a ars in totalitate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Incidentul…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in debutul ultimei luni de iarna, 14 ianuarie - 11 februarie 2019. Potrivit meteorologilor, vremea la inceputul lunii februarie va fi mai calda decat normalul perioadei, mai ales in sud-estul tarii. Prognoza meteo 14 - 21 ianuarie 2019 Valorile termice vor fi…

- Ninsorile din ultimele 24 de ore au facut ca stratul nou de zapada care s-a așternut in ultima perioada in Munții Bucegi sa masoare, in unele zone, peste jumatate de metru. Salvamontiștii din stațiunea montana Bușteni avertizeaza ca, din cauza viscolului și a ceții, vizibilitatea este redusa la mai…