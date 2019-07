Descoperire macabră făcută în Olt. Anchetatorii au găsit rămășițe umane, acasă la un mecanic auto Ipoteza șocanta in cazul unor adolescente disparute in județul Olt. Surse judiciare citate de Antena 3 susțin ca polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat-o la ocazie pe una dintre fete. Nu se știe deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu aceste cazuri de dispariție, The post Descoperire macabra facuta in Olt. Anchetatorii au gasit ramașițe umane, acasa la un mecanic auto appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

