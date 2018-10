Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Arizona au descoperit droguri in valoare de un milion de dolari in urma unui control in trafic, oficiali din politie afirmand ca acesta i-a condus la un tunel sapat intre un fost restaurant fast food si o casa privata din Mexic.

- Autoritatile grecesti sunt in stare de 'vigilenta' privind imbolnavirile cu virusul West Nile dupa ce aproape 60 de persoane, dintre care trei au murit, au fost infectate de la inceputul anului cu acest virus transmis in general de tantari, informeaza vineri Ministerul Sanatatii citat de…

- In jur de 200.000 de oameni locuiesc in nordul insulei Lombok, iar autoritatile locale au estimat, marti, ca 20,000 de locuitori au nevoie de asistenta in urma seismului, care a distrus peste 80% dintre cladirile din zona. "Suntem ingrijorati ca salvatorii nu pot ajunge la cei care au nevoie…

- Autoritațile din Indonezia au decis ridicarea alertei de tsunami emisa in urma cutremurului de 7 grade pe scara Richter care s-a produs duminica in insula Lombok, la o adancime de 10 kilometri, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Cutremurul s-a resimțit și in insula Bali, situata la aproximativ…

- Rudele unei femei si ale unui barbat care si-au pierdut viata saptamana trecuta in incendiile de langa Atena au decis sa dea in judecata autoritatile statului, pompierii si politia in legatura cu decesul celor doi, a indicat miercuri o sursa judiciara citata de Reuters. Autoritatile pot fi…

- Rudele unui barbat si ale unei femei ucisi in incendiul de vegetatie din apropierea Atenei saptamana trecuta au dat in judecata autoritatile statului, serviciul de pompieri si politia, conform unei surse judiciare, scrie Reuters. Autoritatile ar putea fi gasite vinovate de ucidere din culpa si vatamare…

- Ambasada Romaniei la Berlin urmarește situația de la Clappen Ambasada României la Berlin urmarește îndeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs în apropierea localitații Clappen, din Germania, în care, conform informațiilor vehiculate în presa, …

- Cadavrele a cinci persoane au fost gasite, marti, intr-un apartament din sudul Frantei. Dupa primele investigatii, ar fi vorba despre un caz de violenta in familie. Vecinii au anuntat pompierii, fiind...