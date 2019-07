Lucratorii din orasul Invercargill, din apropierea extremitatii sudice a Insulei de Sud a Noii Zeelande au descoperit peste 1.000 de dinti la inceputul acestui an, a indicat marti site-ul local Stuff.



"Dintii aveau legatura cu un medic stomatolog care lucra in acest loc in anii '50-'60', a indicat arheologul Matthew Schmidt de Heritage New Zeeland, precizand ca "descoperirea este una extrem de neobisnuita".



"N-am mai vazut niciodata asa ceva, o gramada de dinti", a completat el.



Cu toate acestea, motivul pentru care dentistul ar fi ingropat dintii in spatele cladirii…