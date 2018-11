Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra intr-un sat din Vaslui, unde a fost nevoie de un mandat de perchezitie si interventia mascatilor pentru a scoate din casa cadavrul unei femei. Fiica defunctei a dormit cu cadavrul mamei in casa timp de mai multe saptamani.

- Oamenii legii aveau informatii ca femeia este moarta, dar ca este tinuta in casa de fiica ei, care nu ii anuntase decesul si nici nu incepuse formalitatile pentru inmormantare. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, politistii de la Postul de Politie Solesti fusesera sesizati ca exista…

- Caz incredibil la Vaslui. Polițiștii au avut nevoie de mandat de percheziție pentru a scoate un cadavru din casa, iar asta nu se intampla, firește, in fiecare zi. Conform observator.tv, scenele uluitoare s-au petrecut in județul Vaslui, satul Știoborani, comuna Solești. (Angajeaza-te si castiga 10.000$…

- Descoperire macabra in raul Sasar. Cadavrul unui barbat a fost gasit pe raza municipiului Baia Mare. Vezi cine este el. video+foto Cadavrul unui barbat a fost gasit azi in raul Sasar pe raza municipiului Baia Mare. „Politia a fost sesizata prin SNUAU 112 ca in raul Sasar, pe raza municipiului Baia Mare,…

- Un adolescent de 17 ani a fost gasit in aceasta seara decedat la Brasov. Din primele informatii baiatul s ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare a tatalui.Politistii si procurorii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili cu exactitate care sunt imprejurarile in care s a petrecut tragedia.…

- Descoperire șocanta in comuna Tanasoaia, județul Vrancea. Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost gasit inecat, luni dupa-amiaza (29 octombrie), in paraul Berheci din satul Feldioara. Cadavrul a fost vazut, plutind pe apa, de catre un vecin care a alertat imediat autoritațile locale și…

- Un varstnic din Olt a murit, marti, dupa ce a dat foc la vegetatia uscata de pe proprietatea sa, in comuna Barasti din judetul Olt. Cadavrul acestuia a fost gasit de pompierii care stingeau flacarile.

- Descoperire care a pus pe jar autoritatile din Timis. Specialistii de la criminalistica din Lugoj si Timisoara investigheaza moartea unei persoane a carui corp, aflat in stare de putrefactie, a fost gasit, ieri dupa-amiaza, in incinta unitatii militare 01220 din Lugoj, pierdut prin vegetatie. Un militar…