- Un turist rus a fost arestat pe aeroportul Denpasar, pe Insula indoneziana Bali, in timp ce incerca sa paraseasca tara cu un urangutan drogat in valiza, a anuntat sambata politia, relateaza AFP.

