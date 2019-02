Stiri pe aceeasi tema

- Doua trupuri carbonizate au fost descoperite intr-un apartament din Constanța. Medicii au constatat ca nu se mai poate face nimic pentru victime, acestea fiind in stare de putrefactie si au sesizat politistii care au deschis o ancheta.

- Schiori din Marea Britanie si Franta se afla printre cele trei persoane decedate gasite in urma unei avalanse in statiunea italiana Courmayeur, conform presei din Italia, scrie BBC. Doua persoane din Marea Britanie si alte doua din Franta au fost date disparute duminica dupa-amiaza, cand riscul de…

- Arheologii egipteni se pot lauda cu prima realizare importanta din acest an. Mai multe camere de inmormantare cu circa 50 de mumii, printre care 12 de copii, au fost descoperite in sudul capitalei Cairo.

- Descoperire șocanta facuta de arheologi in Suffolk, Marea Britanie. Aceștia au descoperit un mormant vechi de 2000 de ani. Mormantul care conținea osemintele mai multor persoane a fost descoperit langa...

- Autoritatile din Mexic au descoperit miercuri 20 de cadavre, dintre care 17 carbonizate, langa orasul Nuevo Laredo, in apropiere de frontiera cu SUA, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de securitate,...

- Un suspect in cazul uciderii celor doua turiste scandinave a fot gasit, iar un procuror a declarat ca acesta ar aparține unui grup terorist, precizand ca autoritatile cauta alti trei suspecti, potrivit cotidianului The Washington Post.

- Trupurile a doi alpiniști islandezi, disparuți in Himalaya in urma cu 30 de ani, au fost descoperite recent de un american, anunța un prieten al celor doi, un scoțian care ar fi trebuit sa urce pe munte alaturi de ei in expediția fatidica, scrie libertatea.ro.

- Pentru un artist modern in graffiti nu este usor, deoarece lucrarea lui este expusa putin pana este acoperita de un rival. Picturile rupestre din Era Glaciara, de acum circa 12.000 de ani, au suferit aceeasi soarta, conform unei descoperiri...