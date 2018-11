Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire inspaimantatoare in orasul Nisporeni. Cadavrul unui barbat a fost gasit intr-un sant de pe marginea drumului, ieri, in jurul orei 20.00, de catre un trecator. Speriat, acesta a sunat la serviciul unic 112.

- Un barbat din Iași s-a spanzurat in Padurea Chicerea, din comuna Erbiceni. Omul a fost observat printre copaci de un localnic, care a alertat serviciile de urgența. Paramedicii au ajuns la scurt timp și au inceput manevrele de resuscitare, dar nu au reușit sa-l salveze. Decesul victimei a fost pronunțat…

- O descoperire macabra a fost facuta astazi intr-un tren care a oprit in Gara de Vest Ploiesti. Cadavrul unui barbat a fost gasit intr-unul dintre vagoanele trenului. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.

- Incident tragic la primele ore ale dimineții, in apropiere de Timișoara, pe DN6. Un barbat care circula pe marginea drumului a fost calcat de un autoturism, inainte de ivirea zorilor. Medicii care au sosit la fața locului au pronunțat decesul pietonului. Accidentul s-a produs aproape de localitatea…

- Cadavrul unui barbat de circa 60 de ani a fost scos din raul Siret, marti seara, de pompierii din cadrul Sectiei Adjud, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „In jurul orei 18,30 pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud au fost solicitati…

- Un barbat care a intrat sa faca o baie in lac a disparut in scurt timp. Oamenii aflați in apropiere au dat alarma. S-a intamplat sambata seara, in jurul orei 18, pe lacul de la Manic, in comuna Chiochiș din județul Bistrița-Nasaud. Imediat dupa apelul la 112, in zona lacului au intervenit echipaje de…

- Stelian Rotari (30 de ani), din comuna Marginea, judetul Suceava, a fost trimis in judecata pentru ca l-ar fi omorat pe un consatean cu sapte ani mai mare si i-a ascuns cadavrul intr-un beci. Maricel Zlotari locuia la domiciliul criminalului sau si nu mai fusese vazut din toamna lui 2017. Politia a…