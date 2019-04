Stiri pe aceeasi tema

- Stimularea electrica a creierului uman poate genera o imbunatatire semnificativa a memoriei de termen scurt la varstnici, astfel ca oameni de peste 60 de ani ajung sa aiba functii de memorare echivalente cu cele ale tinerilor, arata un studiu realizat in Statele Unite, informeaza Financial Times,…

- Un hormon al longevitatii care poate proteja creierul de diverse tulburari neurologice si de efectele imbatranirii, dar care poate contribui si la stimularea capacitatilor cognitive, ridica probleme etice, potrivit nytimes.com.

- Guvernul Viorica Dancila apreciaza ca doua proiecte de lege aflate in Parlament, potrivit carora promovarea de „idei antiromanești” devine infracțiune și se pedepsește cu inchisoarea, ridica probleme constituționale, motiv pentru care Executivul nu susține demersurile legislative.In parlament…

- Ramasa fara antrenorul Sascha Bajin, de care s-a desparțit la inceputul acestui an, Naomi Osaka, 21 de ani, liderul din clasmanentul WTA, are probleme cu un alt antrenor, Christophe Jean, cel de care se leaga inceputurile carierei japonezei. Potrivit site-ului TMZ, Christophe Jean ii cere lui Osaka…

- Pentru a doua oara in cateva luni, un model Boeing 737 MAX 8 s-a prabusit la cateva minute dupa decolare. Securitatea acestui avion, centrala in strategia producatorului american, este acum pusa la indoiala, China devenind prima tara care suspenda toate zborurile cu acest tip de aparat, comenteaza luni…

- Albinele pot rezolva probleme simple de adunare si scadere, o capacitate uimitoare tinand cont ca operatiunile aritmetice necesita abilitati cognitive avansate, conform concluziilor unei cercetari publicata joi, citata de Xinhua si Press Association, citeaza digi24.ro.

- Un barbat de 62 de an a fost gasit carbonizat, in propria casa, joi, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Smardan, județul Galați. Victima avea probleme medicale și, cel mai probabil, nu a reușit sa iasa din locuința care a ars in totalitate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Incidentul…