Un tezaur de monede de aur rare a fost descoperit in portul antic al Cezareei (nordul Israelului), probabil ingropat - si niciodata recuperat - de catre proprietarul sau, care a vrut sa-l protejeze de cucerirea orasului de catre cruciati, in urma cu 900 de ani, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

Cu cateva zile in urma, sapaturile au scos la iveala un mic vas de bronz continand 24 de monede de aur si un cercel, ascunse intre doua pietre, in apropierea unui put dintr-o veche locuinta, au informat Autoritatea arheologica israeliana si organizatiile implicate in descoperire.

Piesele,…