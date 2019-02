Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii primariei care au mers sa repare o groapa formata pe o strada dintr-un oras din Florida au avut parte de o surpriza când au vazut ca aceasta era, de fapt, un tunel sapat de hoti care doreau sa ajunga la o banca din apropiere, transmite CNN, preluat de Mediafax.

- O gaura in asfalt descoperita in Florida s-a dovedit a fi un tunel secret care ducea spre banca Chase, a anunțat FBI, citat de CNN.Tunelul s-a dovedit a fi lung de 45 de metri, iar in interior se afla un generator mic de curent electric și un cablu.

- Luarea de ostatici a avut loc la sediul bancii SunTrust Bank, in Sebring, Florida, a informat un reprezentant al politiei, Don Elwell, citat de CNN. Un barbat de 21 de ani a fost arestat de catre politisti la locul atacului. Tanarul a comis atacul armat chiar in interiorul bancii, vizandu-i…

- Un tata a avut parte de socul vietii sale, afland ca doar unul dintre cei trei copii ai sotiei sale este sange din sangele lui. In prezent, femeia nu i-ar permite acestuia sa se apropie de cel mic.

- Angajații unei stații de sortare a deșeurilor din Dragomirești, Ilfov, au gasit duminica seara, un bebeluș mort, chiar pe banda de sortare. Cazul a fost preluat de procurorii din Ilfov, care spun ca bebelușul a fost adus cu o mașina de gunoi, iar necropsia va stabili daca a fost nascut viu sau mort,…