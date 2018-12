Stiri pe aceeasi tema

- O bomba de aviatie a fost gasita in comuna prahoveana Barcanesti, sat Tatarani, iar echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova actioneaza pentru asanarea si ridicarea ei, informeaza, luni, ISU Prahova, potrivit...

- Echipa pirotechica a ISU Prahova actioneaza pentru asanarea si ridicarea unui bombe de Aviatie de 50 de kg.Potrivit ISU Prahova, bomba a fost gasita de catre o persoana langa fosta balastiera din comuna Barcanesti, sat Tatarani.Conform informatiilor, bomba ar proveni din cel de Al Doilea Razboi Mondial.…

- Echipa pirotechica a ISU Prahova acționeaza pentru asanarea și ridicarea unui bombe de Aviație de 50 de kg. Aceasta a fost gasita de catre un cetațean langa fosta balastiera din comuna Barcanesti, sat Tatarani. Se pare ca provine din cel de al Doilea Razboi Mondial. Aceasta va fi ridicata și depozitata…

- Un cetatean din suburbia Viisoara a municipiului Vaslui a gasit, joi, in timp ce facea sapaturi in curte, o bomba de aruncator, care dateaza cel mai probabil din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, elementul…

- Un cetatean din suburbia Viisoara a municipiului Vaslui a gasit, joi, in timp ce facea sapaturi in curte, o bomba de aruncator, care dateaza cel mai probabil din timpul celui de-Al Doilea Razboi...

- O bomba in stare de funcționare a fost descoperita, vineri, langa o gradinița din Vaslui in timp ce erau efectuate lucrari de amenajare a unui parc in zona respectiva. Cel care a dat peste proiectilul provenind din cel de-al doilea razboi mondial a fost unul din deținuții care sunt angajați cu ziua…

- Un proiectil de 76 milimetri, provenind din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost gasit pe santierul viitorului mall Aurora din Oradea, intr-o zona aglomerata a municipiului, acesta fiind ridicat de pirotehnistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Crisana.