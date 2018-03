Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de motocicliști au participat, sambata dupa-amiaza, la adunarea motociclistilor, care a avut loc in centrul Capitalei. Participanții s-au adunat in jurul orei 14:00 in zona Gara Baneasa - Fantana Miorita, de unde s-au deplasat in coloana catre centrul Capitalei, pe traseul Piata Presei Libere…

- Miron Cozma a ramas in ”pana prostului” in Piața Victoriei. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului a fost nevoit sa iși puna benzina in mașina dintr-un bidon. Intamplare neprevazuta, joi, pentru Miron Cozma chiar in centrul Bucureștiului. Fostul lider al minerilor, care a stat toata ziua la Tribunalul…

- Incendiul a avut loc in Campulung. Proprietarul tocmai se intorsese cu microbuzul de la spalatorie si l-a parcat in curtea casei .Omul se pregatea sa plece in cursa, peste hotare, insa planurile i-au fost date peste cap dupa ce masina a fost cuprinsa de flacari. Speriat, proprietarul masinii…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Ulterior, acestia vor pleca in mars spre…

- In jurul orei 8:50 a fost anunțat un incendiu la un autoturism in Focșani, zona parcare Piața Sud. Intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. ISU Vrancea

- Pompierii au fost solicitați marți seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu in zona Artego din Targu Jiu. Un autoturism a fost cuprins de flacari. La fața locului a intervenit Detașamentul Targu Jiu al Inspectoratului...

- Un autoturism s-a facut scrum luni seara, pe strada Bicaz din municipiul Bacau, dupa ce a fost incendiata intenționat, se pare chiar de catre bunicul proprietarului. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce flacarile au cuprins un Volkswagen... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Polițiștii locali aflați in patrulare sambata noaptea au observat, pe Bdul Vasile Parvan, in jurul orei 02.30, un minor dat in urmarire in cursul zilei de joi de Secția 3 Poliție. Acesta a disparut din Centrul de zi și de noapte pentru minori de pe str. Ioan Slavici. Baiatul, in varsta de 12 ani, cu…

- Pompierii resiteni au fost solicitati in dimineata acestei zile, 17 martie, in jurul orei 9.00, sa intervina la stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Evenimentul nefericit a avut loc in apropierea localitatii Lupac. In autoturism se afla doar soferul care nu a suferit rani…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Focuri de arma dupa o șicanare in tafic, in Capitala. Un șofer a sesizat poliția ca a fost șicanat in trafic, in sectorul 2, apoi unul din ocupanții celeilalte mașini a tras mai multe focuri de arma spre autoturismul sau. Polițiștii din Capitala au depistat autoturismul din care s-a tras, precum și…

- Traficul pe strada Transilvaniei a fost dirijat timp de cateva minute bune de echipaje ale Poliției Rutiere, din cauza unui incident in care a fost implicat un autoturism marca BMW X5. Mașina s-a aprins, in mers, in timp ce se deplasa in zona Fabricii de Bere. La puțin timp dupa ce și-a luat mașina…

- Ar putea sa va intereseze: S-a dat casa! 6.06.2010 Injunghiat de tata 11.06.2010 “Operațiunea Albina” 6.06.2010 Inchis la pariuri 7.06.2010 Noaptea trecuta, în jurul orei 3:10 pompierii de la Detasamentul Medgidia au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu în localitatea…

- Un sofer din Timisoara a trecut printr-o situatia strigatoare la cer, dupa ce a fost amendat de politisti pentru ca a mers pe banda a doua a drumului, la iesirea din Timisoara catre Lugoj, deoarece prima banda era in lucru, plina de gropi si semnalizata ca atare.

- O mașina a luat foc in mers marți, la pranz, pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Pompierii au reușit sa stinga flacarile care au avariat partea din fața a autoturismului. Autoturismul BMW X5 aparținand unui patron de local din municipiul Buzau circula pe strada Transilvaniei, in zona Fabricii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism in municipiul Constanta, zona Podului de Butelii. ...

- Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce mașina Beetle. Volkswagen Beetle este o mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, iar designul ei va fi recunoscut de multe generații de acum incolo. Totuși, nemții care produc mașina au decis ca nu se va mai lansa un nou model. Povestea ”Broscuței”…

- Un autoturism Fiat, care se afla in curtea Spitalului Județean de Urgența Focșani, a fost cuprins de flacari vineri la pranz, in timp ce staționa. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Focșani cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Cauza probabila…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism pe strada Suceava din Constanta. Din primele informatii incendiul se manifesta pe strada Suceava…

- In momentul izbucnirii incendiului, in autoturism se aflau sotia si baiatul unui pompier din oras, proprietarul masinii. Femeia a simtit miros de fum, a luat copilul si au iesit repede din masina. Pompierii au intevenit imediat la fata locului si au lichidat focul. Cauza producerii…

- Masina a derapat in afara carosabilului insa din fericire nimeni nu a fost ranit. La fata locului au ajuns imediat politistii. Acestia au facut cercetari pentru a afla cu exactitate imprejurarile in care s-a produs incidentul. In Cluj se circula in conditii dificile, carosabilul este acoperit…

- O familie a fost aproape sa ajunga la o adevarata tragedie, insa ajutorul nesperat a venit din partea unui vecin, care a salvat doi copii dintre flacari. Incendiul a avut loc ieri in comuna Dobra, din judetul Hunedoara. Pompierii au fost chemați dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o casa din comuna…

- Descoperire socanta in Capitala! Poitistii Sectiei 17 au gasit marti dimineata cadavrele a doi agenti de paza intr-o cladire dezafectata unde isi desfasurau activitatea. "Astazi, la ora 07.00 Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un incendiu a cuprins in aceasta dimineata un autoturism in trafic, pe bulevradul 1 Mai din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului a intervenit o autospeciala de stingere de la Detasamentul…

- Pompierii din cadrul ISU Vrancea au fost anuntati despre incendiu duminica dimineata. Dupa ce au stins flacarile, ei au stabilit ca incendiul a fost provocat de o sticla cu benzina aruncata in interiorul masinii de lux. „Este vorba despre un autoturism care a ars in interior in urma unei actiuni…

- Incidentul a avut loc in jurul pranzului in sectorul 2 al Bucurestiului. Șoferul mașinii a reușit sa iasa la timp din autoturism fara sa fie ranit și a sunat de la 112. Pompierii s-au mobilizat de urgența și in scurt timp au stins mașina, iar mai apoi autoturismul a fost indepartat de pe carosabil.…

- Un autoturism închiriat în Cluj-Napoca a disparut fara urma, iar cel care a închiriat mașina este cautat. Proprietarul a anunțat cazul la Poliție, dar se considera ca este abu de încredere, nu furt. ”Am gasit-o prin GPS in Sebeș,…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-o gospodarie din municipiul Vulcan, in județul Hunedoara. O anexa a fost cuprinsa de flacari, iar proprietarul a suferit arsuri in incercarea de a stinge focul. „Au intervenit doua echipaje de pompieri de la Detașamentul Petroșani și Garda…

- Batrani raniti de un tavan cazut intr-un spital din Sighetu Marmației. Aceștia au fost transportați de urgența la spital, dupa ce au fost scoși de sub daramaturi. Incident grav, in urma cu putin timp, la Sighetu Marmatiei, dupa ce tavanul unui camin de batrani s-a prabusit. Pompierii maramureșeni, dar…

- Un avion de mici dimensiuni a fost cuprins de flacari chiar in timpul unui show aviatic din Singapore. Aparatul de zbor apartinea Coreei de Sud.Din fericire, in urma incidentului, doar pilotul s-a ales cu rani usoare. Pompierii au reactionat prompt si au stins rapid incendiul.

- Incendiul s-a produs pe o strada intens circulata. Autoturismul se indrepta spre zona centrala a orasului, iar la un moment dat soferul a observat ca iese fum de sub capota masnii. Imediat aceasta a fost cuprinsa de flacari, insa din fericire conducatorul auto a reusit sa se salveze. Cauza…

- • Pompierii au scos materialul care ardea din mașina, reducand paguba Mai bine de o ora, pompierii buzoieni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit in mod inexplicabil, cel puțin pana la finalizarea verificarilor efectuate de Poliție și ISU Buzau, la o autoutilitara care transporta ambalaje.…

- O gospodarie din localitatea Valea Voievozilor, judetul Dambovita, a fost mistuita de flacari. Potrivit Romania TV, focul a cuprins o magazie de lemne, un adapost pentru animale si acoperisul unei bucatari de vara.Proprietarul gospodariei si un vecin al acestuia au suferit arsuri. Ei au fost transportati…

- Autoturismul a luat foc pe sensul de mers spre zona Unirii. La momentul transmiterii acestei știri, nu se cunoaște daca pasagerii au reușit sa iasa din vehicul și sa se salveze. Pompierii s-au deplasat la fața locului și incearca sa stinga incendiul. FOTO: …

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- Un parinte disperat dupa ce i-a disparut copilul de acasa, a alertat, in seara zilei de 11 ianuarie, polițiștii locali. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca fiul sau, in varsta de șase anișori, a disparut de la domiciliu in jurul orei 17. Barbatul anunțase, pana la ora 22,50 și alte secții de poliție…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in couna argeseana Mioarele pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din localitate. Numai ca in momentul in care au patruns in casa, pompierii au ramas socati. Un barbat de 45 de ani a fost gasit in casa. Acesta era mort, avand gatul taiat. Ramane…

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- O adevarata nenorocire s-a petrecut, in cursul zilei de 4 ianuarie, in localitatea Stana, din judetul Satu Mare. Un copil a fost impuscat in picior cu arma de vanatoare a tatalui sau, care se pare ca s-a descarcat accidental. (VEZI AICI: Accident socant la vanatoare! Un copil de 9 ani a ramas fara un…

- Mai multi copii s-au jucat cu focul prin preajma autoturismului, potrivit primelor informatii. Pompierii au reusit sa stinga flacarile si din fericire nimeni nu a fost ranit. Proprietarul masinii este de negasit pana acum. Citeste si Acuzatii grave! Interlopii care au incendiat…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autovehicul in municipiul Tulcea. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 ofiter si 8 subofiteri.La fata locului este prezent si un echipaj de politie.Potrivit ISU Delta,…

- Un barbat român în vârsta de 46 de ani a murit marți dupa ce și-a dat foc în interiorul mașinii sale în partea de sud a orașului Torino din Italia. Totul a început cu o seara în urma, atunci când barbatul a fost scos din casa de poliție, dupa…

- Noul an a inceput cu scandal intr-un restaurant din Valcea, unde petrecareții au inceput sa se ia la bataie și au aruncat cu scaune unii in alții. Incidentul a avut loc in noaptea dintre ani, in jurul orei 04.00, in restaurantul unui hotel din Valcea. Petrecareții au fost nemulțumiți de muzica pregatita…